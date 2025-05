Crauti perché possono aiutare il benessere dell’intestino e la salute del microbiota

Crauti e, lungo le sponde, cavoli legati ai bordi, che così si mantenevano freschi grazie all’umidità marina.Ora il mondo è cambiato, ma i Crauti non smettono di stupirci per le loro potenziali doti di supporto al benessere intestinale e quindi dell’intero organismo. L’ultima conferma in questo senso viene da una ricerca condotta dagli esperti dell’Università della California di Davis, apparsa su Applied and Environmental Microbiology. 🔗 Dilei.it - Crauti, perché possono aiutare il benessere dell’intestino e la salute del microbiota James Cook, che superò il Circolo Polare Artico e l’Antartico, aveva un problema, più di due secoli fa. Per le lunghe traversate c’era bisogno di alimenti che consentissero di ovviare alla mancanza di cibi freschi e quindi al possibile rischio di carenza di vitamina C e all’insorgenza di scorbuto nell’equipaggio, visto che non era previsto lo sbarco in porti in cui fare rifornimento. Per questo le navi portavano nelle stive veri e propri “barili” pieni die, lungo le sponde, cavoli legati ai bordi, che così si mantenevano freschi grazie all’umidità marina.Ora il mondo è cambiato, ma inon smettono di stupirci per le loro potenziali doti di supporto alintestinale e quindi dell’intero organismo. L’ultima conferma in questo senso viene da una ricerca condotta dagli esperti dell’Università della California di Davis, apparsa su Applied and Environmental Microbiology. 🔗 Dilei.it

