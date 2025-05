Covid | governo Conte sapeva delle mascherine con certificazioni false e pagate di più

Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dico contro il governo Conte - Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha garantito tutt'altro. In ogni caso, queste persone bisogna chiamarle a rispondere”. I parlamentari di FdI, di fronte al "silenzio generale” sui lavori della commissione di inchiesta, si sono detti “costretti” a sollevare in una conferenza stampa alla Camera il caso degli “880 milioni di mascherine contraffatte, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di ... 🔗quotidiano.net

Conte sapeva di acquistare mascherine inidonee a caro prezzo? Un inquietante interrogativo scuote la commissione Covid - È iniziata alle 10.45 di mattina, ha avuto una pausa di una manciata d’ore nel pomeriggio, è ricominciata alle 19.45 ed è terminata a notte fonda. La seconda lunga audizione in commissione Covid dell’ing. Dario Bianchi, rappresentante della Jc Electronics, seppur costellata di interruzioni da parte dei rappresentanti di Pd e M5s, ha offerto spunti di dibattito politico sul tema dell’acquisto di mascherine in piena emergenza pandemica. 🔗secoloditalia.it

Conte attacca il governo: “Crisi industriale come ai tempi del Covid, ma ora il virus non c’è. Siete incapaci” - Giorgia Meloni “non ha speso una parola, è afona, su 26 mesi su 27 c’è un crollo della produzione industriale. Il ministro Giorgetti ha la testa bassa, ma che dite? Siamo tornati alla produzione industriale ai livelli del Covid, con una particolarità: non c’è più il virus. Ma purtroppo il virus siete voi, un carrozzone di ministri che state dimostrando incapacità”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in dichiarazione di voto alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pandemia e mascherine farlocche, Fdi chiama in causa la Procura - Il governo e il commissario Arcuri avrebbero saputo che erano farlocche, lo confermerebbe anche la deposizione di Canali (ex Dogane). Bignami: intervengano i pm ... 🔗msn.com

