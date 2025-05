Costretta o no alla fine Giulia De Lellis ha confermato la gravidanza | il dolce post sui social e le parole per Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe: dopo settimane di rumors hanno confermato la gravidanza. Costretta o no, alla fine Giulia De Lellis ha confermato la gravidanza: il dolce post sui social e le parole per Tony Effe (Foto di InstagramGiulia De Lellis) – notizie.comSi chiamerà Priscilla e il suo nome è stato reso noto dal trapper romano nella didascalia di un carosello su Instagram. Nella prima foto c’è lui seduto sul divano di casa letteralmente sommerso da pannolini. E negli scatti a seguire, scarpette, vestiti e ovviamente, anche la futura mamma Giulia De Lellis.alla fine la nota influencer, Costretta o no, ha confermato la gravidanza dopo settimane di rumors e polemiche. Anche lei, come il compagno, lo ha fatto con un carosello di foto e in testa lei vestita interamente di rosa su un set. 🔗 Notizie.com - Costretta o no, alla fine Giulia De Lellis ha confermato la gravidanza: il dolce post sui social e le parole per Tony Effe Fiocco rosa in famiglia perDe: dopo settimane di rumors hannolao no,Dehala: ilsuie leper(Foto di InstagramDe) – notizie.comSi chiamerà Priscilla e il suo nome è stato reso noto dal trapper romano nella didascalia di un carosello su Instagram. Nella prima foto c’è lui seduto sul divano di casa letteralmente sommerso da pannolini. E negli scatti a seguire, scarpette, vestiti e ovviamente, anche la futura mammaDela nota influencer,o no, haladopo settimane di rumors e polemiche. Anche lei, come il compagno, lo ha fatto con un carosello di foto e in testa lei vestita interamente di rosa su un set. 🔗 Notizie.com

