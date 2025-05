Così si festeggia il Primo Maggio nella pizzeria Pizzaut fondata da Nico Acampora La commozione di Michele e i suoi colleghi

Michele, un ragazzo che lavora da Pizzaut, apprende la notizia che è stato assunto: Così si festeggia il Primo Maggio nella pizzeria fondata da Nico Acampora. Leggi anche › Pizza, autismo e fantasia, l'inclusione parte da Milano a bordo dei Pizzautobus Grande stupore ed emozione nelle parole e negli occhi di Michele e dei suoi colleghi.

