Così le tue foto su Vinted diventano materiale erotico nelle chat per uomini

fotografie scattate dalle utenti per mostrarne la vestibilità di un capo. Le foto mostrano ragazze con abiti attillati, crop top o pantaloncini e sono accompagnate da commenti o emoji a sfondo sessuale. Sono presenti anche i link ai profili originali di Vinted, che permettono agli utenti di contattare direttamente le venditrici.

Cambiaso Juve, così sui social dopo il pareggio di Roma: il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Cambiaso, il messaggio dopo Roma Juve infiamma i tifosi. Cosa ha scritto il laterale bianconero – FOTO Anche Andrea Cambiaso, sui social, scrive ai tifosi dopo Roma–Juve. Il laterale bianconero è rientrato dopo l’infortunio, tornando in campo nel secondo tempo nel big match dell’Olimpico. Questo il messaggio social del calciatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andrea_cambiaso) Tutti uniti, scrive Cambiaso su Instagram. 🔗juventusnews24.com

"Ma a scuola mai?". Fango su Federcia Nargi, lei spiana tutti così dopo questa foto | Guarda - Federica Nargi non si lascia intimidire dagli haters e, di fronte alle critiche, risponde a tono. Accade nei giorni in cui l'ex Velina si trova a Santo Domingo con la famiglia: il compagno Alessandro Matri e le loro bambine Sofia e Beatrice. Proprio su queste ultime due si sono scatenati gli utenti del web. Tante le foto che li vedono divertirsi al mare. Eppure la domanda è sorta spontanea: perché i figli dei vip possono permettersi di assentarsi da scuola per così tanti giorni? "Ma a scuola non ci vanno mai?". 🔗liberoquotidiano.it

Come impedire a Facebook e Instagram di usare le tue foto per creare l’intelligenza artificiale - Meta inizierà a usare i post degli utenti europei di Instagram e Facebook per alimentare gli algoritmi alla base di Meta AI, l'intelligenza artificiale comparsa negli ultimi giorni su tutte le piattaforme dell'azienda. WhatsApp compresa. Per opporsi si può compilare un modulo che però non tutela tutti i dati che abbiamo condiviso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

