Così è una presa in giro Ad Amici si accende lo scontro tra i professori

Ilgiornale.it - "Così è una presa in giro...". Ad Amici si accende lo scontro tra i professori Emmanuel Lo rifiuta ancora una volta un guanto di sfida lanciato da Celentano a un suo allievo, chiamato a sfidare la campionessa del mondo di balli latinoamericani 🔗 Ilgiornale.it

Su altri siti se ne discute

Giorgia Meloni, un titolo di studi così non te l’aspetteresti mai da lei: “vengo presa in giro perché…” | L’ha dovuto ammettere - Il titolo di studio di Giorgia Meloni stupisce molte persone. L’ammissione della Premier, che sostiene di essere stata presa in giro per questo. Giorgia Meloni è una figura di spicco della politica italiana degli ultimi anni. Cresciuta a Roma, ha iniziato precocemente la sua carriera politica, entrando in Azione Giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Inizialmente si distingue per la sua energia e la capacità oratoria, diventando rapidamente una delle voci più influenti della destra italiana. 🔗ilfogliettone.it

Ad Amici Luke vicino a Raffaella dopo la rottura con Alessia, la ballerina in lacrime: “Mi sento presa in giro” - L'entrata di Raffaella ad Amici 24 ha creato della tensione tra Luke e Alessia. Dopo la fine della relazione con quest'ultima, il cantante sta passando sempre più tempo con la nuova arrivata, con atteggiamenti che hanno piuttosto infastidito la ballerina. I tre hanno poi avuto un confronto faccia a faccia, in cui Alessia è scoppiata a piangere.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aiden English:”Vince McMahon pensava che i cori ‘Rusev Day’ fossero una presa in giro” - Miro ha trascorso diversi anni in WWE lavorando sotto Vince McMahon e ha ottenuto successo in modo organico con “Rusev Day“, ma non ha mai ricevuto la spinta che i fan ritenevano meritasse, poiché McMahon non è mai stato un fan di “Rusev Day”. Parlando a Ten Count Media, Aiden English ha spiegato perché Vince McMahon non ha mai gradito “Rusev Day“, nonostante fosse molto popolare. English ha affermato che il problema principale era che McMahon vedeva Rusev solo in un modo: come un cattivo straniero grande e forte, che parlava poco. 🔗zonawrestling.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Così è una presa in giro.... Ad Amici si accende lo scontro tra i professori; Indennizzi ai pendolari per treni cancellati e in ritardo: così è una presa in giro; RISIKO BANCARIO: MANCA UN ACCORDO COL “CALTA”! COSI’ ORCEL SI ALLONTANA DALLA PRESA DI BPM; Eurovision, è polemica sul brano estone che prende in giro l'Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti