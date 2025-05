Così abbiamo tutti i nostri dati in Cina | maxi multa per TikTok

maxi multa da 530 milioni di euro per TikTok, per aver violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Ue lasciando che alcuni di questi finissero in Cina. La piattaforma social di proprietà della cinese ByteDance ha già annunciato che presenterà ricorso.Le accuseSecondo la. 🔗 Today.it - Così abbiamo tutti i nostri dati in Cina: maxi multa per TikTok da 530 milioni di euro per, per aver violato il Regolamento generale sulla protezione deidell'Ue lasciando che alcuni di questi finissero in. La piattaforma social di proprietà della cinese ByteDance ha già annunciato che presenterà ricorso.Le accuseSecondo la. 🔗 Today.it

