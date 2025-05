Cos’è l’effetto cigno nero che può creare un blackout totale anche in Italia

cigno nero" diversi fenomeni, guerre, attentati, crisi finanziare, disastri naturali, a e anche i blackout. I principali crolli dei sistemi energetici infatti sono spesso dovuti a fattori difficili da prevedere o controllare. 🔗 Rientrano sotto il cappello "" diversi fenomeni, guerre, attentati, crisi finanziare, disastri naturali, a e. I principali crolli dei sistemi energetici infatti sono spesso dovuti a fattori difficili da prevedere o controllare. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, il cigno nero della politica - Meno tasse, meno regole, meno burocrazia, più individuo, più impresa, più libertà: così Reagan e Thatcher diedero vita al libero mercato mondiale 🔗ilgiornale.it

Zaia: “Dazi cigno nero, l’Italia faccia valere il suo rapporto con gli Usa” - VENEZIA – “Il 2 aprile sarà un giorno cruciale per l’economia mondiale. I dazi saranno il terzo cigno nero in cinque anni. L’Italia faccia valere il proprio rapporto privilegiato con gli Stati Uniti”. Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla vigilia dell’introduzione della misura economica annunciata da Donald Trump. Per Zaia “rischia di non essere il ‘giorno della liberazione’ annunciato da Trump, ma il giorno di un nuovo cigno nero, dopo la pandemia e le guerre in Ucraina e Israele. 🔗lopinionista.it

Dazi, la preoccupazione dei presidenti di regione. Zaia: “Un altro cigno nero, Italia punti su rapporto privilegiato” - “Sono preoccupato, bisogna vedere cosa faranno gli Stati Uniti, sicuramente è importante che a livello nazionale ed europeo si intavoli subito una negoziazione con l’amministrazione statunitense. I dazi non fano bene all’Europa e non fanno bene agli Stati Uniti”, lo ha detto il presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, alla vigilia dell’entrata in vigore delle tariffe volute dalla Casa Bianca. 🔗ilfattoquotidiano.it