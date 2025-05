Cosa sappiamo di Antonio il vigile del fuoco in pensione che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi

storia dell’omicidio di Chiara Poggi, risalente all’agosto 2007, potrebbe essere riscritta grazie alla testimonianza di Antonio B., vigile del fuoco in pensione, già ascoltato dai Carabinieri nell’ambito della nuova inchiesta. Non è indagato, ma potrebbe fare luce sulla vicenda e, probabilmente, sull’alibi dell’attuale indagato, Andrea Sempio. Daniela Ferrari, madre di quest’ultimo, avrebbe avuto un «attacco di panico» dopo aver sentito dai Carabinieri il nome del vigile. È noto, inoltre, che lo avrebbe conosciuto quando lavorava in una casa di riposo durante un corso sulla sicurezza, ma non lo avrebbe più visto di persona da circa 25 anni, ossia da prima dell’omicidio di Chiara Poggi.Di Antonio si conoscono solo il nome e il fatto che sia un vigile del fuoco in pensione. Lavorava a Pavia o in qualche distaccamento provinciale? Quando ha smesso di lavorare? Tuttavia, capita spesso che qualche amico o parente lasci online tracce utili a scoprirne la reale identità. 🔗 Ladi, risalente all’agosto 2007,essere riscritta grazie alla testimonianza diB.,delin, già ascoltato dai Carabinieri nell’ambito della nuova inchiesta. Non è indagato, mafare luce sulla vicenda e, probabilmente, sull’alibi dell’attuale indagato, Andrea Sempio. Daniela Ferrari, madre di quest’ultimo, avrebbe avuto un «attacco di panico» dopo aver sentito dai Carabinieri il nome del. È noto, inoltre, che lo avrebbe conosciuto quando lavorava in una casa di riposo durante un corso sulla sicurezza, ma non lo avrebbe più visto di persona da circa 25 anni, ossia da primadi.Disi conoscono solo il nome e il fatto che sia undelin. Lavorava a Pavia o in qualche distaccamento provinciale? Quando ha smesso di lavorare? Tuttavia, capita spesso che qualche amico o parente lasci online tracce utili a scoprirne la reale identità. 🔗 Open.online

