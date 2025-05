Cosa indossano le principesse e le regine in primavera

primavera rappresenta per le regine e le principesse l’inizio di una nuova stagione fatta di molti impegni pubblici, alcuni viaggi ufficiali e diverse celebrazioni religiose. È anche un momento in cui il guardaroba si alleggerisce, si sostituiscono i cappotti con gli spolverini, cambiano i colori, e si indossano tessuti più leggeri.I colori della primavera: pastello e tonalità brillantiCon l’arrivo della primavera, i colori si fanno più tenui: rosa cipria, lavanda, azzurro polvere, giallo limone e verde menta. La Principessa del Galles ama diversi colori di questa palette. I suoi cappotti leggeri firmati Alexander McQueen o Catherine Walker in tonalità pastello sono spesso protagonisti dei servizi religiosi o degli appuntamenti istituzioni come ad esempio i Garden Party.Per la funzione religiosa pasquale del 2022, Kate ha indossato un cappotto celeste, abbinato a un fascinator di una tonalità più scura uguale alle immancabili décolleté in pelle scamosciata. 🔗 Dilei.it - Cosa indossano le principesse e le regine in primavera Larappresenta per lee lel’inizio di una nuova stagione fatta di molti impegni pubblici, alcuni viaggi ufficiali e diverse celebrazioni religiose. È anche un momento in cui il guardaroba si alleggerisce, si sostituiscono i cappotti con gli spolverini, cambiano i colori, e sitessuti più leggeri.I colori della: pastello e tonalità brillantiCon l’arrivo della, i colori si fanno più tenui: rosa cipria, lavanda, azzurro polvere, giallo limone e verde menta. La Principessa del Galles ama diversi colori di questa palette. I suoi cappotti leggeri firmati Alexander McQueen o Catherine Walker in tonalità pastello sono spesso protagonisti dei servizi religiosi o degli appuntamenti istituzioni come ad esempio i Garden Party.Per la funzione religiosa pasquale del 2022, Kate ha indossato un cappotto celeste, abbinato a un fascinator di una tonalità più scura uguale alle immancabili décolleté in pelle scamosciata. 🔗 Dilei.it

