Cosa faceva al mio seno La denuncia choc dell’attrice italiana | succedeva sul set

denunciato l’uomo e preteso l’interruzione immediata delle riprese.A parlare è l’attrice Anna Foglietta, ospite dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. 🔗 Thesocialpost.it - “Cosa faceva al mio seno”. La denuncia choc dell’attrice italiana: succedeva sul set Un racconto agghiacciante arriva dal mondo del cinema italiano. Una nota attrice ha rivelato pubblicamente di aver interrotto le riprese di un film dopo essersi accorta che un membro della troupe stava fotografando di nascosto le nudità di alcune colleghe. Il fatto è avvenuto su un set di cui non è stato specificato il nome, ma ha sollevato immediatamente un’ondata di indignazione.Durante un’intervista, l’artista ha raccontato come si sia accorta del comportamento sospetto di un tecnico di scena, che puntava di nascosto il telefono sulle attrici in abiti succinti. “Lì ho capito che non potevo restare in silenzio”, ha detto, spiegando di averto l’uomo e preteso l’interruzione immediata delle riprese.A parlare è l’attrice Anna Foglietta, ospite dell’ultimo episodio del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. 🔗 Thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Cosa è successo al mio seno". Il dramma di Patty Pravo dalla Venier - Patty Pravo è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, il programma televisivo in onda su Rai 1. La cantante ha presentato ai telespettatori il suo nuovo singolo "Ho provato tutto", scritto per lei dal cantante Francesco bianconi del gruppo rock Baustelle. L'artista ha raccontato a Mara Venier del suo amore fortissimo per Riccardo Fogli, tutto vissuto sulla trasgressione. "La trasgressione è come gli altri ti vedono. 🔗liberoquotidiano.it

Khephren Thuram elogia Marcus: «È il mio idolo. Una cosa per lui!» - Khephren Thuram ha speso parole di stima e rispetto nei confronti di suo fratello Marcus al termine di Juventus-Verona, sfida vinta dai bianconeri per 2-0 anche grazie a una sua rete. IL COMMENTO – Khephren Thuram ha indirizzato la sfida tra Juventus e Verona con la sua rete nella seconda parte del secondo tempo. Il calciatore francese, acquistato in estate dal Nizza per una cifra pari a 20 milioni di euro pagabili in più esercizi, ha commentato a DAZN il match facendo anche riferimento al fratello Marcus: «L’esultanza (fatta dopo il gol dell’1-0, ndr. 🔗inter-news.it

Marchetti spiega cosa ti spinge a fare Conte: “Ho visto gente che per lui si faceva le punture” - L'ex portiere ha raccontato quel che non si vede del lavoro svolto dal tecnico e di come abbia la capacità di entrare nella testa dei calciatori. "È uno che ti spreme e lì si apre un altro discorso… ma in un anno o due ti trasforma la squadra".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Seno da record: “Guadagno milioni bilanciando oggetti”; Sabrina Salerno: «Il tumore al seno? Non volevo che mio figlio mi sentisse piangere, ha solo 20 anni». Come st; La storia di Maria Rosaria, con il “seno di poi”; Maria Sole Pollio al Prima-Festival: «Avrei potuto essere al Grande Fratello. Il mio seno? Sono cresciuta, nie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa potrebbe provocare un ingrandimento del seno? - Ho 34 anni, la pelle del mio seno è lucida, edematosa e molto tesa. Ho dolore intermittente e intenso, il mio giro seno è passato dagli 80 cm agli 89 in 4 anni. E' molto gonfio. Ho fatto visite ... 🔗pazienti.it