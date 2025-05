Cosa c’è nell’accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina

Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensy celebra così la firma del trattato sulle terre rare di Kiev con gli Stati Uniti. Il documento era stato oggetto di difficili negoziati nelle scorse settimane. Il testo, composto di tre documenti, prevede l’accesso delle aziende americane all’estrazione di minerali rari, petrolio e gas in Ucraina. E la creazione di un fondo d’investimento congiunto tra i due paesi. Le condizioni sono più favorevoli per Kiev rispetto alla versione precedente, che aveva causato tensioni con Washington.L’accordoLa firma dell’accordo è rimasta incerta negli ultimi giorni, ha fatto sapere Politico, spiegando che «l’Ucraina si era rifiutata di firmare il patto economico principale e due accordi tecnici collaterali». 🔗 Un accordo «davvero equo». Che crea opportunità per investimenti significativi in. Il presidente Volodymyr Zelensy celebra così la firma del trattatodi Kiev con gli. Il documento era stato oggetto di difficili negoziati nelle scorse settimane. Il testo, composto di tre documenti, prevede l’accesso delle aziende americane all’estrazione di minerali rari, petrolio e gas in. E la creazione di un fondo d’investimento congiunto tra i due paesi. Le condizioni sono più favorevoli per Kiev rispetto alla versione precedente, che aveva causato tensioni con Washington.L’accordoLa firma dell’accordo è rimasta incerta negli ultimi giorni, ha fatto sapere Politico, spiegando che «l’si era rifiutata di firmare il patto economico principale e due accordi tecnici collaterali». 🔗 Open.online

