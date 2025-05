Corteo per la ricorrenza della scomparsa del Grande Torino | variano il servizio oltre 30 linee Gtt

Torino si svolgerà un Corteo commemorativo in ricordo della scomparsa del Grande Torino (l'incidente aereo a Superga il 4 maggio 1949) sul seguente percorso: piazza Solferino – via Pietro Micca – piazza Castello – via Po – piazza Vittorio Veneto – Ponte. 🔗 Torinotoday.it - Corteo per la ricorrenza della scomparsa del Grande Torino: variano il servizio oltre 30 linee Gtt Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025 asi svolgerà uncommemorativo in ricordodel(l'incidente aereo a Superga il 4 maggio 1949) sul seguente percorso: piazza Solferino – via Pietro Micca – piazza Castello – via Po – piazza Vittorio Veneto – Ponte. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centinaia di vogatori hanno animato il corteo acqueo in Canal Grande - La Festa sull'acqua ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025 dedicato a Giacomo Casanova. Questa mattina oltre un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande capitanate dalla “Pantegana”, che si è aperta davanti al Ponte di Rialto in un tripudio di... 🔗veneziatoday.it

Cordoglio per la scomparsa di Maria Gioia Tavoni: "Grande docente universitaria e bibliofila" - "Una grande studiosa del libro, bibliotecaria, docente universitaria e appassionata bibliofila". L’assessore alla Cultura del Comune, Andrea Bortolamasi ricorda la professoressa Maria Gioia Tavoni, bibliografa e storica del libro, esprimendo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, profondo cordoglio per la scomparsa della studiosa "che ci ha fatto un dono straordinario – continua l’assessore Bortolamasi – Abbiamo, infatti, recentemente acquisito la sua straordinaria collezione di oltre 700 libri d’artista e le abbiamo dedicato la mostra “Mirabilia da sfogliare”, curata da Paolo Tinti, in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Auto e moto del passato a Urbino. Un grande corteo per l’entroterra - Un corteo di auto e moto storiche sfilerà domenica attraverso i territori comunali di Urbino e Montecalvo in Foglia, con partenza da e ritorno a Canavaccio. È la sesta edizione della “Passeggiata auto e moto del passato“, organizzata dall’Associazione Canavaccio eventi, con il patrocinio del Comune di Urbino e il supporto del centro commerciale “Raffaello“. Proprio lì è fissato il raduno, con iscrizioni e colazione dalle 8 alle 9 di domenica 4. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corteo per la ricorrenza della scomparsa del Grande Torino: variano il servizio oltre 30 linee Gtt; Riccione ha ricordato Angelo Bergamonti: grande partecipazione alla cerimonia per l’anniversario della scomparsa del pilota; Cerimonia in piazza e tante iniziative in città per la Festa della Liberazione; Festa 25 aprile: a Montepulciano corteo nel centro storico e corone d'alloro ai cippi di tutte le frazioni .Grande partecipazione per l’80esimo. Dopo la manifestazione nel capoluogola celebrazione della Liberazione dal nazifascismo è continuata coinvolgendo a. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, 6 chilometri di corteo funebre. Massimo impegno per la sicurezza - Un'imponente macchina per la sicurezza si è messa in moto già dal giorno di Pasquetta. A distanza di tre giorni dalla morte di Papa Francesco, la Capitale si ... 🔗msn.com

Pastorelli di Fatima, le reliquie a Venezia: il corteo di gondole lungo il Canal Grande e l'arrivo nella chiesa di San Salvatore - VENEZIA - Le reliquie dei Pastorelli di Fatima sono arrivate a Venezia oggi, 5 ottobre, accompagnate da un corteo di gondole lungo il Canal Grande ... il dolore della scomparsa di un figlio. 🔗msn.com