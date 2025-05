Correte un uomo sta morendo ma era solo stordito dalla vodka | 40enne in ospedale per abuso etilico

uomo riverso su una panchina, all’apparenza in gravissime. 🔗 Anconatoday.it - «Correte, un uomo sta morendo», ma era solo stordito dalla vodka: 40enne in ospedale per abuso etilico ANCONA – Momenti di paura nella prima serata di ieri, quando un gruppo di persone - visibilmente agitate - ha raggiunto alle 20 circa la postazione della Croce Gialla nei pressi dello stadio Dorico, per segnalare la presenza di unriverso su una panchina, all’apparenza in gravissime. 🔗 Anconatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Come sta l’uomo che ha bevuto la candeggina per sbaglio a Merate: era nella bottiglia dell’acqua minerale - È fuori pericolo l'uomo di 50 anni finito al Pronto soccorso di Merate (Lecco) dopo aver ingerito per sbaglio un sorso di candeggina: aveva afferrato per distrazione il recipiente del detersivo, versato in una bottiglia dell'acqua minerale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'uomo scomparso a Cesano sta bene: è stato ritrovato questa mattina - È stato ritrovato questa mattina l'uomo di 48 anni che da domenica 27 aprile aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere entrato nel parco delle Groane da via Don Luigi Orine, l'ingresso dell'Oasi Lipu. A danunciare la successiva scomparsa era stato il fratello. Le ricerche A seguito... 🔗monzatoday.it

Farioli uomo copertina dell’Ajax, il tecnico “dal curriculum leggero” sta facendo ricredere gli scettici - Francesco Farioli sta facendo rinascere l’Ajax, che lo scorso anno era sprofondato in un buco nero da cui sembrava difficile uscire. L’ex allenatore del Nizza questa sera si ritroverà davanti il Francoforte in Europa League e dovrà cercare di rimontare, in trasferta, il 2-1 dell’andata subito. Se l’Ajax sta tornando tra le grandi, è merito di Farioli L’Equipe scrive: L’Ajax si sta finalmente riprendendo e deve ringraziare Francesco Farioli. 🔗ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

«Correte, un uomo sta morendo», ma era solo stordito dalla vodka: 40enne in ospedale per abuso etilico; Travolge un uomo e lo abbandona mentre sta morendo; Bambino va in arresto cardiaco, la disperazione della mamma e la telefonata al 118: Correte; Berlusconi, correte papà sta morendo, non c'è più niente da fare. Ultime ore. 🔗Se ne parla anche su altri siti