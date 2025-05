Corpo senza vita in strada la scoperta dei familiari | indagano i Carabinieri

Corpo di una 30enne è stato trovato privo di vita in strada. La scoperta è stata fatta dai familiari che si sono affacciati, da una finestra o dal balcone, questo non è stato ancora definito, e hanno visto il Corpo della donna sulla strada. Allertato immediatamente il 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 30enne. Sul luogo anche i Carabinieri per gli accertamenti. Non si esclude alcuna pista, neanche quella del gesto estremo.L'articolo Corpo senza vita in strada, la scoperta dei familiari: indagano i Carabinieri proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Corpo senza vita in strada, la scoperta dei familiari: indagano i Carabinieri Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia in via Europa a Pontecagnano. Ildi una 30enne è stato trovato privo diin. Laè stata fatta daiche si sono affacciati, da una finestra o dal balcone, questo non è stato ancora definito, e hanno visto ildella donna sulla. Allertato immediatamente il 118 che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 30enne. Sul luogo anche iper gli accertamenti. Non si esclude alcuna pista, neanche quella del gesto estremo.L'articoloin, ladeiproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

