Coronas | Chi oggi protesta ha corta memoria | dimentica che governava quando i problemi sono esplosi

A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, che replica alle critiche mosse dall'opposizione sull'avvio della stagione estiva (leggi qui)."Chi oggi punta il dito contro l'Amministrazione per i disagi legati all'afflusso turistico – prosegue Coronas – sembra avere la memoria molto corta. I problemi che oggi denunciano sono gli stessi di quando loro governavano, senza essere riusciti mai a individuare soluzioni strutturali.

