Corea del Sud | l’ex presidente Yoon incriminato per abuso di potere

Corea del Sud: la parabola di Yoon, da procuratore star a presidente destituito. Oggi la storica sentenza - E’ una parabola discendente quella di Yoon Suk Yeol, da ex procuratore famoso in Corea del Sud a presidente rimosso definitivamente dal suo incarico oggi, dopo una sentenza storica della Corte costituzionale che ha accolto all’unanimità la richiesta di impeachment. Prima di entrare in politica in tarda età, Yoon Suk Yeol, nato a Seul il 18 dicembre 1960 da genitori universitari, ha trascorso... 🔗feedpress.me

Caos in Corea del Sud, i partiti di opposizione depositano una mozione di impeachment per il presidente ad interim per aver ostacolato il processo coontro l’ex presidente Yoon - Passano i mesi, ma non accenna a diminuire il caos in Corea del Sud. A fare rumore è la mozione di impeachment depositata da cinque partiti di opposizione nei confronti del presidente ad interim, Choi Sang-mok, reo di non aver nominato il nono giudice della Corte Costituzionale, rallentando così il processo nei confronti dell’ex presidente Yoon Suk-yeol, su cui pende l’accusa di alto tradimento per il tentato golpe dello scorso dicembre. 🔗lanotiziagiornale.it

Corea del Sud, scarcerato il presidente Yoon Suk-yeol - Il tribunale di Seul ha annullato il mandato di arresto per il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, permettendogli di lasciare il carcere. All’uscita dal centro di detenzione vicino a Seul, Yoon ha salutato i sostenitori, ha alzato i pugni e si è inchinato profondamente a coloro che cantavano il suo nome e sventolavano bandiere sudcoreane e statunitensi. È poi salito a bordo di un furgone nero diretto alla residenza presidenziale della capitale. 🔗metropolitanmagazine.it

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, destituito per via della legge marziale, è stato incriminato anche per abuso di potere - L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, destituito per aver imposto la legge marziale nel paese lo scorso dicembre, è stato incriminato anche per abuso di potere, dopo essere già stato accusato di i ... 🔗ilpost.it

Sud Corea Ex presidente sudcoreano Yoon incriminato per abuso di potere - I procuratori sudcoreani hanno annunciato di aver incriminato l'ex presidente Yoon Suk Yeol per «abuso di potere» in seguito al suo tentativo di imporre la legge marziale a dicembre. 🔗bluewin.ch

Corea del Sud, l'ex presidente Moon Jae-in è incriminato per corruzione - L'incriminazione di Moon lo aggiunge a una lunga lista di leader sudcoreani che hanno affrontato processi o scandali alla fine del loro mandato o dopo aver lasciato la carica View on euronews ... 🔗msn.com