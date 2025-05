Core Onlus Mugello E io ti accompagnerò | riflettendo insieme su cura scelte e fine vita

cura, dell’accompagnamento e del fine vita. Si terrà martedì 6 maggio alle ore 21 nei locali dello Spazio Brizzolari in viale Kennedy 188 a Scarperia e San Piero a Sieve l’incontro dal titolo “E io ti accompagnerò”, promosso da Core (cura organizzazione ricerca etica) con i patrocini di Spi Cgil e Unicoop Firenze.La serata metterà al centro il valore delle relazioni umane e professionali nella malattia, fino al momento della morte. “Nei momenti di fragilità – spiegano gli organizzatori – potersi affidare e ricevere supporto è la condizione migliore per affrontare le difficoltà”.L’incontro si aprirà con una breve performance teatrale a cura del gruppo della Caldana, che porterà in scena “Sa femina Agabbadora”, figura della tradizione sarda simbolo di accompagnamento e mediazione nella sofferenza e nella morte. 🔗 Lanazione.it - Core Onlus Mugello, “E io ti accompagnerò”: riflettendo insieme su cura, scelte e fine vita Firenze, 2 maggio 2025 – Un’occasione di confronto, riflessione e umanità sui temi della, dell’accompagnamento e del. Si terrà martedì 6 maggio alle ore 21 nei locali dello Spazio Brizzolari in viale Kennedy 188 a Scarperia e San Piero a Sieve l’incontro dal titolo “E io ti”, promosso daorganizzazione ricerca etica) con i patrocini di Spi Cgil e Unicoop Firenze.La serata metterà al centro il valore delle relazioni umane e professionali nella malattia, fino al momento della morte. “Nei momenti di fragilità – spiegano gli organizzatori – potersi affidare e ricevere supporto è la condizione migliore per affrontare le difficoltà”.L’incontro si aprirà con una breve performance teatrale adel gruppo della Caldana, che porterà in scena “Sa femina Agabbadora”, figura della tradizione sarda simbolo di accompagnamento e mediazione nella sofferenza e nella morte. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mugello, con 'Stasera pago io!' arrivano nei teatri gli spettacoli per bambini - Firenze, 7 marzo 2025 - Al via da venerdì 21 marzo nei teatri di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio la rassegna Stasera pago io!. La rassegna, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, arriva per la prima volta nel territorio del Mugello. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e le amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Vicchio e Barberino di Mugello. 🔗lanazione.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Ordine verso Milan-Inter: «Leao? Io voglio essere chiaro!» - Ordine si pronuncia su Rafael Leao. E sulla sua eventuale presenza dal primo minuto nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a San Siro. DERBY IN ARRIVO – Al termine della partita tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia (risultato schiacciante per i felsinei), Franco Ordine ha parlato anche della seconda semifinale, ossia quella in programma tra poco meno di 24 ore tra Milan e Inter a San Siro. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Core Onlus Mugello, “E io ti accompagnerò”: riflettendo insieme su cura, scelte e fine vita; E io ti accompagnerò...: a San Piero a Sieve un evento sul valore delle relazioni nel fine vita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Core Onlus Mugello, “E io ti accompagnerò”: riflettendo insieme su cura, scelte e fine vita - Core promuove un incontro aperto alla cittadinanza tra teatro, testimonianze e strumenti concreti per affrontare con consapevolezza il momento della fragilità. Appuntamento martedì 6 maggio ... 🔗lanazione.it