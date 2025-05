Corcagnano istituito il senso unico in Vicolo Soragna | al via la sperimentazione

istituito, in via sperimentale per sei mesi, un senso unico di circolazione in direzione sud-nord lungo Vicolo Soragna, nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Via Monte Maggiorasca.La decisione è stata presa per contrastare il traffico veicolare improprio che. 🔗 Parmatoday.it - Corcagnano, istituito il senso unico in Vicolo Soragna: al via la sperimentazione Il Comune di Parma ha, in via sperimentale per sei mesi, undi circolazione in direzione sud-nord lungo, nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Via Monte Maggiorasca.La decisione è stata presa per contrastare il traffico veicolare improprio che. 🔗 Parmatoday.it

