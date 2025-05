Convocati Verona per la partita con l’Inter | assente un ex nerazzurro

Convocati Verona per la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi: le scelte di Zanetti per il matchMister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Inter-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata della Serie A Enilive 202425, in programma domani, sabato 3 maggio alle ore 20.45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Mister Zanetti recupera Tengstedt, si ferma invece Faraoni. L'esterno gialloblù è costretto a dare forfait a causa di un affaticamento muscolare, di seguito la nota del club scaligero:LA NOTA – «Il calciatore Marco Davide Faraoni non sarà a disposizione per la partita Inter-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare»Portieri: Montipò, Berardi, PerilliDifensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Luan Patrick, Bradaric, Slotsager, Tchatchoua.Centrocampisti: Lazovic, Kastanos, Bernede, Niasse, Serdar, Suslov, Duda, Cissé.

