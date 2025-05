Convalidato l’arresto del diciottenne fermato a Solofra per tentata truffa

fermato dai Carabinieri di Solofra mentre stava cercando di ritirare denaro e gioielli da una coppia di anziani, vittime di un tentativo di truffa. Il ragazzo è stato bloccato nel vialetto dell’abitazione dei due coniugi, proprio mentre si stava. 🔗 Avellinotoday.it - Convalidato l’arresto del diciottenne fermato a Solofra per tentata truffa Un giovane di 18 anni, residente a Napoli, è statodai Carabinieri dimentre stava cercando di ritirare denaro e gioielli da una coppia di anziani, vittime di un tentativo di. Il ragazzo è stato bloccato nel vialetto dell’abitazione dei due coniugi, proprio mentre si stava. 🔗 Avellinotoday.it

