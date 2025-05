Controlli su conferimenti errati rifiuti non ritirati

rifiuti che diversi esercizi commerciali situati su via Roma ed in altre arterie della città avevano conferito in maniera del tutto irregolare. I sacchi sono stati ridepositati davanti alle attività, con tanto di sanzione, al termine dei Controlli effettuati questa mattina con la polizia municipale di Salerno. Sulle buste è stato apposto l'adesivo giallo e nero "materiale non conforme" per ribadire che i rifiuti non sono stati ritirati, poiché gli operatori di Salerno Pulita hanno rilevato che, all'interno, erano depositati materiali non conformi al giorno e al rispetto del calendario della differenziata. "La nostra storia professionale racconta di disponibilità, condivisione e non c'è stata occasione nella quale i titolari di utenze non domestiche abbiano chiesto aiuto che non ci abbia trovati sempre pronti a venire incontro alle diverse esigenze, come per esempio il servizio aggiuntivo di raccolta per tutta l'area della movida – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita – per questo non possiamo tollerare comportamenti che meritano solo risposte dure ed estreme, soprattutto in giorni nei quali la città di Salerno è meta di migliaia di turisti che l'hanno scelta per trascorrere il loro ponte festivo".

