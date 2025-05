Controlli straordinari dei Carabinieri | sequestrate cinque auto e ritirate tre patenti

Controlli festivi dei Carabinieri in Val Fortore Nei giorni fra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia ed il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, i Carabinieri della . ContinuaL'articolo Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrate cinque auto e ritirate tre patenti proviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com - Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrate cinque auto e ritirate tre patenti Comunicato Stampa Oltre 11mila euro di multe e 35 punti decurtati durante ifestivi deiin Val Fortore Nei giorni fra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia ed il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, idella . ContinuaL'articolodeitreproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giovani in strada armati: sequestrati coltelli, taser e tirapugni. Controlli straordinari dei carabinieri - I carabinieri della compagnia di Riccione hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio denunciando in stato di libertà 13 persone. A Cattolica, un cittadino albanese 33enne, controllato dai militari della Tenenza alla guida della propria autovettura, è stato trovato in... 🔗riminitoday.it

Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga - Cronache Cittadine COLLEFERRO | ARTENA | SEGNI | LABICO – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte L'articolo Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Randazzo, controlli straordinari dei carabinieri: denunce su armi e stupefacenti - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell’ambito della più ampia strategia di controllo del territorio promossa dal Comando Provinciale dell’Arma, hanno eseguito una serie di servizi straordinari di prevenzione e contrasto alla criminalità, estesi lungo l’area etnea, da Piedimonte a Randazzo, da Maletto a Bronte. I controlli, condotti sia in uniforme che in abiti civili, hanno previsto posti di blocco nei principali snodi d’accesso ai centri abitati, pattugliamenti dinamici nei centri cittadini, oltre a verifiche presso esercizi pubblici e attività commerciali. 🔗dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrate cinque auto e ritirate tre patenti; Ischia e Procida, controlli straordinari del territorio: sequestrate sigarette e machete; Giovani in strada armati: sequestrati coltelli, taser e tirapugni. Controlli straordinari dei carabinieri; Ancona, controlli straordinari dei Carabinieri in città: denunce e segnalazioni, stretta su droga e irregolarità. 🔗Ne parlano su altre fonti

Controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrate cinque auto e ritirate tre patenti - Nei giorni fra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia ed il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno messo in campo un dispositivo ... 🔗fremondoweb.com

17 denunce e sequestri durante i controlli straordinari a Milazzo - Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che, nei giorni scorsi, hanno organizzato un servizio straordinario di ... 🔗canalesicilia.it

Operazione dei Carabinieri: intensificati controlli lungo la costa, arresti e sequestri di droga - Negli ultimi dieci giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto hanno effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio, concentrandosi in particolare sulla zona costiera, che ... 🔗corrieredimaremma.it