Controlli interforze GdF e Polizia Locale in via Toledo | lotta al commercio abusivo

lotta al contrasto del commercio abusivo, della contraffazione e di altre forme di illegalità, a partire da via Toledo. E’ stato pianificato, lo scorso 29 aprile, un intervento strutturato, svolto congiuntamente da militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli e appartenenti alla Polizia Locale del capoluogo.L’operazione ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e del reparto territoriale competente della Polizia Locale, che hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 10.000 articoli venduti abusivamente. Sono stati sanzionati 12 veicoli per varie violazioni al Codice della Strada e sono stati elevati 9 verbali nei confronti di venditori ambulanti, per un ammontare complessivo pari a circa 25. 🔗 Anteprima24.it - Controlli interforze GdF e Polizia Locale in via Toledo: lotta al commercio abusivo Tempo di lettura: 2 minutial contrasto del, della contraffazione e di altre forme di illegalità, a partire da via. E’ stato pianificato, lo scorso 29 aprile, un intervento strutturato, svolto congiuntamente da militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli e appartenenti alladel capoluogo.L’operazione ha visto impegnati gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale e del reparto territoriale competente della, che hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 10.000 articoli venduti abusivamente. Sono stati sanzionati 12 veicoli per varie violazioni al Codice della Strada e sono stati elevati 9 verbali nei confronti di venditori ambulanti, per un ammontare complessivo pari a circa 25. 🔗 Anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Controlli polizia: due arresti e sanzioni. Tre patenti ritirate per uso telefono alla guida - ORIA - Un arresto per possesso di arma, un per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa, tre patenti ritirate per uso del telefono alla guida, una denncia per droga e sanzioni per illeciti amministrativi. È questo il bilancio di un servizio di prevenzione e repressione dei reati... 🔗brindisireport.it

Controlli della Polizia Municipale a Napoli: due cani denutriti e in stato di abbandono trovati a Secondigliano - In campo a Napoli, in diversi quartieri, i controlli della Polizia Municipale. A Secondigliano, periferia Nord di Napoli, gli agenti hanno trovato due cani in stato di abbandono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Occupazione abusiva del suolo pubblico e una pioggia di violazioni Tari: i controlli serrati della polizia locale - Nei primi due mesi del 2025, la polizia locale di Como ha intensificato i controlli sulle attività commerciali, sull'uso del suolo pubblico e sul rispetto delle normative ambientali ed edilizie. Dal 1° gennaio al 28 febbraio, sono state rilevate 11 violazioni per occupazione abusiva di suolo... 🔗quicomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Controlli interforze GdF e Polizia Locale in via Toledo: lotta al commercio abusivo; POLIZIA DI STATO: CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE A ORIA; NUOVA OPERAZIONE CONGIUNTA DELLA QUESTURA, DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA LOCALE; NUOVI CONTROLLI INTERFORZE SUL TERRITORIO, SINERGIA TRA POLIZIA, CARABINIERI E GDF. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Controlli a tappeto della Polizia tra Petilia Policastro e Mesoraca: sanzioni e sequestri - Petilia Policastro e Mesoraca sono state al centro di un’ imponente operazione interforze condotta dalla Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di ... 🔗msn.com

"Servono più controlli mirati e interforze" - "Non possiamo permettere che l’impotenza diventi abitudine – ha dichiarato il capogruppo, Cosimo Carriero – occorre un’azione seria, coordinata e visibile, capace di ristabilire il rispetto delle ... 🔗msn.com

Polizia di Stato, controlli straordinari durante il ponte del 25 Aprile: 260 persone identificate - Durante il ponte del 25 aprile sono stati effettuati controlli straordinari interforze ... del Commissariato di Alassio, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale di Savona e Albenga ... 🔗savonanews.it