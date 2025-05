Controli e sicurezza in Val Fortore durante le festività

Fortore: 79 pattuglie in campo. Identificate 238 persone e verificati 194 veicoli e 14 esercizi pubbliciNei giorni fra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia ed il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno messo in campo un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, principalmente finalizzato a prevenire reati predatori e truffe e ad assicurare la sicurezza dei cittadini locali e dei tanti turisti in visita, dedicando 79 pattuglie che hanno controllato 238 persone, 194 veicoli e 14 esercizi pubblici.I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato 20 infrazioni amministrative al Codice della Strada per 11.539 euro complessivi, sottoponendo a fermo amministrativo 1 automobile per guida senza patente, a sequestro amministrativo 5 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 3 patenti di guida scadute di validità, rilevando infrazioni per circolazione contro mano, circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, mancata revisione e decurtando 35 punti da patenti di guida. 🔗 Controlli in Val: 79 pattuglie in campo. Identificate 238 persone e verificati 194 veicoli e 14 esercizi pubbliciNei giorni fra il 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia ed il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno messo in campo un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val, principalmente finalizzato a prevenire reati predatori e truffe e ad assicurare ladei cittadini locali e dei tanti turisti in visita, dedicando 79 pattuglie che hanno controllato 238 persone, 194 veicoli e 14 esercizi pubblici.I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato 20 infrazioni amministrative al Codice della Strada per 11.539 euro complessivi, sottoponendo a fermo amministrativo 1 automobile per guida senza patente, a sequestro amministrativo 5 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 3 patenti di guida scadute di validità, rilevando infrazioni per circolazione contro mano, circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, mancata revisione e decurtando 35 punti da patenti di guida. 🔗 Puntomagazine.it

Su altri siti se ne discute

Montefalcone di Val Fortore punta sulla salsiccia autoctona: al via il progetto “Suino AltaQuota” - Comunicato Stampa Appuntamento sabato 8 nel museo della civiltà contadina del Fortore “Cosimo Nardi” Il Comune montefalconese punta alla produzione della sua salsiccia autoctona di qualità. In quest’ottica, il progetto “Suino AltaQuota” sarà ufficialmente presentato sabato 8 marzo 2025, alle ore 17, nel museo della civiltà contadina del … Continua L'articolo Montefalcone di Val Fortore punta sulla salsiccia autoctona: al via il progetto “Suino AltaQuota” proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Carabinieri e scuole della Val Fortore: incontri per diffondere la cultura della legalità - Comunicato Stampa Visita alla caserma di San Bartolomeo in Galdo Proseguono gli incontri tra i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e le scuole della Val Fortore, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i più … Continua L'articolo Carabinieri e scuole della Val Fortore: incontri per diffondere la cultura della legalità proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Non si era fermato all’alt, uomo rintracciato e arrestato dai carabinieri in Val Fortore - Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato un uomo della Val Fortore, già noto alle Forze dell’Ordine, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso. La vicenda ha avuto inizio in una sera di primavera del 2018, in un paese della provincia di Campobasso, quando l’uomo, alla guida della propria auto, non si era fermato all’alt di una pattuglia dell’Arma ed aveva ingaggiato una pericolosa fuga che non ... 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza e controlli in Val Fortore: Carabinieri in azione; Carabinieri: controlli nella Val Fortore. Segnalazione per droga, auto sequestrate fogli di via e sanzioni; Benevento, lavori in sicurezza per la strada statale 212 “della Val Fortore”; I Carabinieri hanno denunciato in stato di liberta' all'autorita' giudiziaria un imprenditore edile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A Castelvetere in Val Fortore il ‘laboratorio di sostenibilità’: grande successo per ‘Inventori per un giorno’ - Castelvetere in Val Fortore, territorio significativo per la produzione di energia eolica in Campania, è diventata un “laboratorio di sostenibilità” grazie all’iniziativa “Inventori per ... 🔗ntr24.tv