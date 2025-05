Contratto scuola Snals | rinnovo immediato e una formazione pagata dallo Stato

La scuola italiana rappresenta il fulcro della formazione di competenze e cittadini consapevoli, ma il personale scolastico resta spesso ai margini delle priorità politiche. Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, ha ribadito a Napoli, durante l'ottava Giornata del Lavoro promossa dalla Confsal, la necessità di un Contratto dignitoso e una formazione garantita dallo Stato.

