Continassa Juve | Vlahovic e Conceicao in gruppo ancora a parte Koopmeiners Le scelte di Tudor per il Bologna

Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa

Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.

Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa

I bianconeri sono scesi in campo al mattino: focus dell'allenamento, oltre a una sessione specificamente dedicata alla parte atletica, è stato il lavoro sulle palle inattive. Domani la squadra svolgerà il consueto allenamento della vigilia e poi partirà, nel pomeriggio, per Bologna. Come sempre, Mister Tudor incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium nella conferenza stampa

Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao sono tornati a lavorare in gruppo e sono dunque pienamente recuperati per la trasferta contro i felsinei.

