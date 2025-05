Conte sorprende | Inter? Faccio i complimenti per questo motivo per lo scudetto ora dico…

Conte non usa giri di parole, ecco perché il tecnico del Napoli fa i complimenti all'Inter, sullo scudetto.Antonio Conte è Intervenuto nella conferenza stampa pre Lecce Napoli, parlando (tra le varie cose) anche dell'Inter e della lotta scudetto.Conte SUL PRIMATO – «Siamo stati costanti, ma non conta come parti, conta come arrivi. Non conta se sei primo durante il percorso, conta come tagli il traguardo finale. abbiamo opportunità di fare qualcosa di bello e inatteso. L'avversario è fortissimo, però, noi ci siamo, lo abbiamo dimostrato e vogliamo continuare a farlo».scudetto – «Da allenatore? No da allenatore no, ma fa male a prescindere. Ognuno ha la propria storia, ma non è una cosa indelebile. Qualche scudetto l'ho vinto e si sta cercando quest'anno di fare qualcosa di inimmaginabile e incredibile che potrebbe portare grande entusiasmo per Napoli.

Ribaltone Napoli, soluzioni a sorpresa per l'Inter: Conte sorprende - In casa Napoli, proprio per la sfida di domani contro l'Inter, bisogna registrare delle possibili scelte da parte di Antonio Conte. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver perso contro il Como, si stanno preparando per un match che potrebbe dare una svolta definitiva alla loro stagione. Gli azzurri, infatti, domani ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo l'ultimo turno di campionato, dunque il Napoli ha subito l'occasione di compiere il controsorpasso ai danni della 'Beneamata'.

Capuano difende l'Inter: «Benzina finita, ma solo chi va dietro alle fantasie di Conte si sorprende» - Giovanni Capuano si è espresso sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta contro la Roma di Ranieri. L'analisi di Giovanni Capuano, giornalista, tramite il suo profilo X, in merito alla sconfitta di oggi dell'Inter a San Siro contro la Roma: con una vittoria contro il Torino, il Napoli potrebbe staccare i nerazzurri in classifica portandosi a +3. LE PAROLE – «L'Inter ha finito la benzina.

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l'impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all'Inter nell'estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E' successo l'impensabile, perché in verità la coesione con l'ambiente e con i giocatori è massima, e l'atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre.

