Conte predica calma | Io il calcio lo conosco non abbiamo fatto ancora niente La storia non è un marchio indelebile

Conte ci crede ma fa da pompiere. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, il tecnico azzurro si è soffermato anche sul tema tricolore e sulla pressione del momento, suggerendo all’ambiente calma e gesso (come Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa).Leggi anche: Conte: «Penso che McTominay sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo Utd. A Napoli gli abbiamo dato un ruolo principale»«È la partita più importante dell’anno? Io penso che mancano 4 partite per tutti. Sia per noi che per il Lecce non può essere la partita più importante dell’anno. Ma sicuramente sarà importante perché entrambe le squadre giocano per obiettivi diversi», ha detto Conte.Sulla voglia di vittoria del popolo partenopeo, invece, ha risposto così: «Il senso di responsabilità lo abbiamo dal primo giorno. 🔗 Ilnapolista.it - Conte predica calma: «Io il calcio lo conosco, non abbiamo fatto ancora niente. La storia non è un marchio indelebile» I tifosi del Napoli sognano il quarto scudetto. Antonioci crede ma fa da pompiere. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Lecce, il tecnico azzurro si è soffermato anche sul tema tricolore e sulla pressione del momento, suggerendo all’ambientee gesso (come Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa).Leggi anche:: «Penso che McTominay sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo Utd. A Napoli glidato un ruolo principale»«È la partita più importante dell’anno? Io penso che mancano 4 partite per tutti. Sia per noi che per il Lecce non può essere la partita più importante dell’anno. Ma sicuramente sarà importante perché entrambe le squadre giocano per obiettivi diversi», ha detto.Sulla voglia di vittoria del popolo partenopeo, invece, ha risposto così: «Il senso di responsabilità lodal primo giorno. 🔗 Ilnapolista.it

