Conte | Penso che McTominay sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo Utd A Napoli gli abbiamo dato un ruolo principale

Napoli, Antonio Conte si è soffermato anche su Scott McTominay elogiando la crescita del centrocampista scozzese. Il tecnico salentino ritiene che, adesso, il 'suo' numero 8 sia un calciatore migliore rispetto a quello acquistato la scorsa estate dal Manchester United.Le parole di Conte«Ho sempre detto di dover trovare delle soluzioni alla ricerca di gol. quando c'è questo tipo di situazione devi trovare una cooperativa e soluzioni tattiche, anche di miglioramento», ha esordito Cont sottolineando anche i suoi meriti nell'aver valorizzato le qualità dei calciatori a disposizione. «Penso che McTominay oggi sia più forte rispetto a quando è arrivato dallo United. Qui è cresciuto molto», ha poi aggiunto.Leggi anche: Lecce, Giampaolo: «Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l'Atalanta»L'ex Ct della Nazionale ritiene che lo scozzese sia consapevole dei suoi miglioramenti e che questo sia un momento cruciale del suo percorso sportivo.

