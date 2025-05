Conte | Non è la partita più importante Scudetto? Serve ancora umiltà poi l’annuncio sul modulo

Conte ha presentato la delicatissima sfida che attende il Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo contro il Lecce dopo aver staccato l’Inter in classifica. La Serie A è pronta ad una svolta tanto attesa. Nell’ultimo weekend, si è consolidato il passaggio del Napoli al primo posto che ha sfruttato al meglio il ko interno dell’Inter contro la Roma. Ora, il distacco tra le due compagini è di soli tre punti ma restano ancora quattro giornate da disputare. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non sarà tollerato alcun tipo di errore.Conte in conferenza: segui le sue paroleAntonio Conte ha parlato della prossima sfida che attende il Napoli. Il tecnico azzurro è intervenuto dalla sala stampa di Castel Volturno per presentare il match contro il Lecce. I temi toccati dal condottiero sono diversi, ancor più a causa dell’importanza della partita. 🔗 Spazionapoli.it - Conte: “Non è la partita più importante. Scudetto? Serve ancora umiltà”, poi l’annuncio sul modulo Antonioha presentato la delicatissima sfida che attende il Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo contro il Lecce dopo aver staccato l’Inter in classifica. La Serie A è pronta ad una svolta tanto attesa. Nell’ultimo weekend, si è consolidato il passaggio del Napoli al primo posto che ha sfruttato al meglio il ko interno dell’Inter contro la Roma. Ora, il distacco tra le due compagini è di soli tre punti ma restanoquattro giornate da disputare. Antoniolo sa, motivo per il quale non sarà tollerato alcun tipo di errore.in conferenza: segui le sue paroleAntonioha parlato della prossima sfida che attende il Napoli. Il tecnico azzurro è intervenuto dalla sala stampa di Castel Volturno per presentare il match contro il Lecce. I temi toccati dal condottiero sono diversi, ancor più a causa dell’importanza della. 🔗 Spazionapoli.it

Approfondimenti da altre fonti

Conferenza stampa Conte pre Napoli Inter: «È una partita che influirà sulla classifica. Vi dico qual è stato il mio mese più difficile» - di RedazioneConferenza stampa Conte pre Napoli Inter, le parole dell’allenatore azzurro alla vigilia del big match contro i nerazzurri Alla vigilia del cruciale incontro tra Napoli e Inter, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dell’importanza della partita per la classifica di Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni. SULLA CLASSIFICA – «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. 🔗internews24.com

Impallomeni: “Napoli-Milan? Conte ha più soluzioni per la partita” - Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in vista della sfida di campionato tra Napoli e Milan 🔗pianetamilan.it

Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una a favore (più un aureliano). I lettori dicono la loro - Posta Napolista – Quattro lettere contro Conte e una pro (più un aureliano). I lettori dicono la loro È fastidiosa la narrazione del Conte miracoloso Gentilissima redazione del Napolista, vi seguo da tantissimi anni, dall’arrivo a Napoli di Benitez, un tecnico che ho sempre ammirato e che da tifoso del Napoli, nonostante risultati non eccelsi ed un gioco non esaltante, ancora oggi merita solo ringraziamenti per aver posto le basi del Napoli spumeggiante di Sarri e che solo dopo 7 anni (3 di Sarri, 1 e mezzo Ancelotti, 1 e mezzo Gattuso e 1 Spalletti) è stato definitivamente rimpiazzato. 🔗ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

?PRESS CONFERENCE. Conte: “Infortuni? Abbiamo sempre trovato la migliore soluzione. Non è la partita più importante per il Napoli”; Napoli, i tifosi credono al quarto scudetto : «È l'anno di Conte»; Rullo: Conte tra i più forti in Europa, il Lecce lotti per la salvezza anche per Graziano; Monza-Napoli, partita più complicata del previsto? Conte dice sì e carica la squadra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne