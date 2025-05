Conte non dimentica la Juve | Ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata Alla squadra ed a tutta Napoli dico questo

Conte ricorda: «Ho vinto e perso Scudetti all’ultimo». Le dichiarazioni del tecnico del NapoliIn conferenza stampa, Alla vigilia di Lecce–Napoli, Antonio Conte ha parlato anche della sua storia personale e degli Scudetti vinti e persi all’ultimo con la maglia della Juventus.Conte – «Mancano 4 partite ed io ho avuto esperienze in cui ho perso e vinto Scudetti all’ultima giornata ed alle ultime. Fa male a prescindere quando perdi. La storia? Ognuno ha la sua, non credo che la storia sia un marchio indelebile e quindi sia obbligatorio che vada così, ci sono anche gli altri. Qualche Scudetto l’ho vinto e stiamo cercando di fare qualcosa di inimmaginabile, incredibile che potrebbe sicuramente portare grande entusiasmo all’ambiente, lo sappiamo, e sarebbe eccezionale, ma non abbiamo fatto niente, io il calcio lo conosco e serve grande attenzione. 🔗 Juventusnews24.com - Conte non dimentica la Juve: «Ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata. Alla squadra ed a tutta Napoli dico questo» ricorda: «Hoall’ultimo». Le dichiarazioni del tecnico delIn conferenza stampa,vigilia di Lecce–, Antonioha parlato anche della sua storianale e deglivinti e persi all’ultimo con la maglia dellantus.– «Mancano 4 partite ed io ho avuto esperienze in cui hoed alle ultime. Fa male a prescindere quando perdi. La storia? Ognuno ha la sua, non credo che la storia sia un marchio indelebile e quindi sia obbligatorio che vada così, ci sono anche gli altri. Qualche Scudetto l’hoe stiamo cercando di fare qualcosa di inimmaginabile, incredibile che potrebbe sicuramente portare grande entusiasmo all’ambiente, lo sappiamo, e sarebbe eccezionale, ma non abbiamo fatto niente, io il calcio lo conosco e serve grande attenzione. 🔗 Juventusnews24.com

