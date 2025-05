Conte Non c' è solo il Lecce poi ancora tre partite

ancora niente, bisogna fare molta attenzione". NAPOLI - "A Lecce la partita più importante? No. Mancano quattro partite per tutti. Sia per noi che per il Lecce ne mancheranno poi altre tre. È una partita importante per due squadre che hanno obiettivi diversi". Antonio Conte evita

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli, Conte cambia davvero? La grossa novità in vista del Lecce - Gli azzurri proseguono la volata Scudetto con diversi problemi dall’infermeria: Conte studia la formazione in vista del Lecce Dopo una stagione piena di infortuni e cambiamenti tattici, gli azzurri si ritrovano a preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato, con novità significanti di formazione. Il margine d’errore è ridotto al minimo, e di fronte ci sarà un Lecce affamato di punti salvezza: una squadra che lotta con i denti e che ha bisogno di fare risultato davanti al proprio pubblico. 🔗spazionapoli.it

Juventus-Lecce, i tempi cambiano: da Conte, Causio e Brio al prestito di Adzic, la Signora ha perso potere - In passato, il Lecce è stato uno dei club che hanno fornito alla Juventus fior di futuri campioni. Quando i bianconeri dominavano il mercato... 🔗calciomercato.com

Conte “Non c’è solo il Lecce, poi ancora tre partite” - NAPOLI (ITALPRESS) - "A Lecce la partita più importante? No. Mancano quattro partite per tutti. Sia per noi che per il Lecce ne mancheranno poi altre tre. E' una partita importante per due squadre che ... 🔗msn.com

Conte, 'a Lecce partita importante per noi e per loro' - "Quella di domani è una partita importante per noi e per il Lecce, ma non è la più importante dell'anno. Mancano ancora quattro gare sia per noi che per loro". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Pagina 1 | Conte e la lotta scudetto con l'Inter: "Lecce importante, ma non dimentichiamo..." - L'allenatore degli azzurri ha presentato la gara in trasferta valida per la trentacinquesima giornata di Serie A ... 🔗corrieredellosport.it