Conte Napoli i complimenti all’Inter dividono i fan | ecco cos’è successo

Conte Napoli, ecco arrivare i complimenti all’Inter da parte del tecnico azzurro, le parole dividono i fan, vediamo cos’è successo In rete non si parla d’altro, Antonio Conte ha espresso i propri sentiti complimenti all’Inter per la partita dei nerazzurri in Champions League contro il Barcellona. L’ex meneghino – avversario scudetto di Simone Inzaghi – ha spiegato come il club stia rappresentando l’Italia in europa. ecco un estratto del suo intervento nella conferenza stampa pre Lecce Napoli. Strategia o verità? Sentiamo le sue parole:Conte Napoli – «Quanto aumenta quello che state facendo? Lo pensavo guardando la partita. Devo fare i complimenti e non sono finti. L’Inter sta rappresentando l’Italia, campionato italiano di livello importante. Il Napoli dando filo da torcere all’Inter sta facendo qualcosa di straordinario»SUL PRIMATO – «Siamo stati costanti, ma non conta come parti, conta come arrivi. 🔗 Internews24.com - Conte Napoli, i complimenti all’Inter dividono i fan: ecco cos’è successo arrivare ida parte del tecnico azzurro, le parolei fan, vediamoIn rete non si parla d’altro, Antonioha espresso i propri sentitiper la partita dei nerazzurri in Champions League contro il Barcellona. L’ex meneghino – avversario scudetto di Simone Inzaghi – ha spiegato come il club stia rappresentando l’Italia in europa.un estratto del suo intervento nella conferenza stampa pre Lecce. Strategia o verità? Sentiamo le sue parole:– «Quanto aumenta quello che state facendo? Lo pensavo guardando la partita. Devo fare ie non sono finti. L’Inter sta rappresentando l’Italia, campionato italiano di livello importante. Ildando filo da torceresta facendo qualcosa di straordinario»SUL PRIMATO – «Siamo stati costanti, ma non conta come parti, conta come arrivi. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte: “Champions? Complimenti all’Inter, stanno rappresentando l’Italia in modo esemplare” - Il Napoli si gode il primato in classifica e i tre punti di vantaggio sull’Inter, superata dopo l’ultimo turno di campionato che ha visto gli azzurri vincere e i nerazzurri cadere contro la Roma. A quattro giornate dal termine, lo Scudetto non è più un sogno ma un obiettivo concreto. Lo sa bene Antonio Conte, che in conferenza stampa ha scelto toni equilibrati, pur riconoscendo l’importanza di quanto il suo gruppo sta facendo. 🔗ilnerazzurro.it

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Conte predica calma: «Non abbiamo ancora fatto nulla. Complimenti all'Inter per la gara col Barcellona; Conte: “Complimenti all’Inter per la Champions. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario”; Conte: Complimenti all'Inter, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di straordinario; Conte: Complimenti all'Inter per il cammino in Champions, dà lustro e gioia all'Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Conte predica calma: «Non abbiamo ancora fatto nulla. Complimenti all'Inter per la gara col Barcellona» - «Ci stiamo giocando lo scudetto. Questo deve inorgoglirci tanto. Ma voglio lanciare un avvertimento al mondo Napoli: non abbiamo fatto ancora nulla, restiamo uniti e umili. Ho una ... 🔗msn.com

Conte: «Complimenti all’Inter non finti che dà lustro e gioia all’Italia» - Conte in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli, partita del Via del Mare. Ovviamente non può mancare la domanda sulla lotta con l'Inter. Poi - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Conte: "Rimanere compatti, umili e coi piedi per terra. Complimenti sinceri all'Inter per Barcellona" - Dopo la sconfitta dell'Inter con la Roma, il Napoli è rimasto solo in vetta alla classifica ed è padrone del proprio destino: con 10 punti nelle prossime 4 gare sarà quarto Scudetto della storia. Il p ... 🔗msn.com