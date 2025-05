Conte-Juventus bocciatura totale | salta tutto

bocciatura senza appello: rischio elevatoC'è Antonio Conte in cima alle preferenze della Juventus per il prossimo anno. Dopo il fallimento di Thiago Motta, l'arrivo di Tudor ha riacceso un po' la squadra che pecca però ancora di continuità come dimostra la sconfitta contro il Parma.Conte-Juventus, bocciatura totale: salta tutto (LaPresse) – Calciomercato.itDopo essersi rialzata contro il Monza, la formazione bianconera è attesa da un doppio decisivo impegno in chiave Champions: Bologna e Lazio daranno risposte definitive sulla corsa al quarto posto, fondamentale anche per il futuro.Un futuro che potrebbe significare il ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Il tecnico salentino ha lanciato segnali di rottura al Napoli: le sue dichiarazioni a cavallo della sfida contro il Monza sono state chiare ed hanno alimentato i dubbi sulla sua permanenza in Campania, nonostante un contratto fino al 2027.

