Conte Juve Pistocchi rivela | Se dovesse lasciare il Napoli ecco dove potrebbe andare Retroscena sul futuro del tecnico

Conte Juve: Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del tecnico accostato alla panchina bianconera

A Milannews.it, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così del futuro di Antonio Conte, accostato ad un ritorno sulla panchina bianconera.

PAROLE – «Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l'allenatore che il club cercava. Certamente le possibilità che vada via da Napoli ci sono ma a mio modo di vedere la Juventus è più avanti per tanti motivi, anche ambientali avendo la famiglia a Torino».

Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese rivela: «Il destino di Tudor e Conte si incrocerà? Ecco cosa succederà» - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: Giovanni Albanese ha fatto questa rivelazione sul futuro di Antonio Conte e Igor Tudor Nel suo editoriale su Sportitalia, il giornalista Giovanni Albanese ha affrontato ancora il macro-tema del nuovo allenatore Juve. Cosa ha scritto su Tudor e Conte – tecnico del Napoli – dopo le recenti dichiarazioni di entrambi. PAROLE – «Il destino di Tudor e Conte s’incroceranno? Non è detto. 🔗juventusnews24.com

Juve, Estigarribia rivela: «Vedo somiglianze tra Conte e Motta, contro l’Atalanta mi aspetto questo. C’è un acquisto che farei» - Le parole di Marcelo Estigarribia, ex calciatore di Juve ed Atalanta, in vista della sfida di questa sera contro i nerazzurri. I dettagli Marcelo Estigarribia ha parlato a Tuttosport in vista di Juve-Atalanta. EDERSON – «È un campione. Sarebbe un acquisto fantastico. È il vero top player dell’Atalanta. Un centrocampista totale che dà equilibrio in fase difensiva, […] 🔗calcionews24.com

Sabatini rivela: «Ipotesi Conte già scartata per la panchina della Juve. Se Tudor centra l’obiettivo merita la conferma. Sul futuro di Giuntoli dico questo» - di Redazione JuventusNews24Sabatini rivela: «Ipotesi Conte scartata per la panchina». Gli aggiornamenti sul futuro di Tudor e Giuntoli A Pressing, anche Sandro Sabatini ha parlato del possibile futuro di Tudor alla Juventus. L’aggiornamento sulla panchina dei bianconeri. SABATINI – «Se Tudor arriva quarto in campionato e centra l’obiettivo merita la conferma, altrimenti cosa mettono a fare un obiettivo. 🔗juventusnews24.com

Pistocchi: “Conte via da Napoli? Lo vedrei bene alla Juve! Sull’opzione Milan…” - Pistocchi: 'Allenatore Milan? Conte si è offerto più volte' 'Addio Napoli per Conte? Conte l'anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l'allenatore che il club cercava. Certam ... 🔗informazione.it

Pistocchi: "Conte potrebbe lasciare il Napoli, Juventus davanti al Milan. Occhio a Sarri e Motta" - 'Motta grande allenatore nonostante le cose alla Juventus non siano andate bene, ma per costruire una squadra ci vuole tempo', ha spiegato il noto giornalista. 🔗msn.com

Conte Juve, Pistocchi non ha dubbi: «I giochi sono già stati fatti. Nessun tecnico aspetta la fine del torneo per decidere…» - Conte Juve, Pistocchi non ha dubbi sul futuro dell’allenatore dei bianconeri: tutte le dichiarazioni del giornalista Maurizio Pistocchi, tramite il proprio profilo X, ha analizzato la situazione dell’ ... 🔗juventusnews24.com