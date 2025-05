Conte e l’appello ai tifosi prima del Lecce | l’annuncio è arrivato in diretta!

Il Napoli si appresta a sfidare il Lecce nel prossimi turno di Serie A. Intanto, Antonio Conte ha lanciato un messaggio ai tifosi azzurri. La stagione del Napoli sta per decidersi, anche se mancano quattro giornate alla fine. Al momento, gli azzurri sono in testa con tre punti di vantaggio sull'Inter e potrebbero laurearsi Campioni d'Italia. Un traguardo del genere appariva "impossibile" solo pochi mesi fa, ma grazie al lavoro del tecnico la situazione è cambiata. Al tempo stesso, però, l'allenatore predica calma ed ha lanciato un messaggio importante ai tifosi. Conte predica calma: "Non ci facciamo del male da soli" Cresce sempre più l'attesa in casa Napoli. Il prossimo match che attende gli azzurri è quello contro il Lecce in trasferta, il quale potrebbe già "chiudere" il discorso Scudetto.

Napoli, Conte fa una richiesta ai tifosi: l’appello a chi sarà al Maradona - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan e ha lanciato un appello ai tifosi azzurri che saranno presenti al Maradona Un Antonio Conte netto e deciso quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia del big match tra il Napoli e il Milan. Il tecnico dei partenopei si è soffermato su diversi temi, dagli infortuni di Anguissa, Okafor e Spinazzola, all’aspetto mentale su cui la squadra dovrà ancora crescere, fino alla prossima stagione e al futuro del club. 🔗spazionapoli.it

La decisione di Conte prima del Como: tifosi del Napoli spiazzati - Il Napoli di Conte si prepara alla sfida contro il Como: arriva il retroscena da Castel Volturno in vista della partita. Per il Napoli si avvicina la sfida contro il Como, match cruciale per uscire da quella che molti definiscono una crisi di risultati. I tre pareggi consecutivi collezionati dalla squadra azzurra, hanno frenato sensibilmente la corsa dei partenopei all’interno della lotta per lo Scudetto. 🔗tvplay.it

Conte Juve (Gazzetta), il sogno dei tifosi è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve (Gazzetta dello Sport), il sogno dei tifosi bianconeri è ancora possibile! Lo scenario sulla panchina in vista della prossima stagione La Juventus nel corso delle prossime ore formalizzerà l’esonero di Thiago Motta e il conseguente cambio di allenatore, con Igor Tudor che è pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con opzione a favore del club bianconero. 🔗juventusnews24.com

“Il napoletano diventa cattivo se non vince”, la frase di Conte che ha fatto arrabbiare i tifosi - Nel post gara di Monza-Napoli alcune dichiarazioni di Conte hanno scatenato il malcontento da parte di molti sostenitori azzurri. 🔗internapoli.it

Napoli, Conte spiazza tutti in conferenza: le sue parole “spaccano” i tifosi - Le dichiarazioni di Antonio Conte prima di Monza-Napoli hanno generato polemiche tra i tifosi. Il tecnico ha reagito con nervosismo. 🔗msn.com

Lo sfogo di Conte agita la Pasqua dei tifosi del Napoli, che resta in corsa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com