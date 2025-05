Conte e De Laurentiis scelta la data dell’incontro | quando si deciderà il futuro del Napoli

Conte e Aurelio De Laurentiis avrebbero deciso la data dell’incontro ufficiale: quando si deciderà il futuro del Napoli Conte e De Laurentiis, scelta la data dell’incontro: quando si deciderà il futuro del Napoli (LaPresse) – SerieANews.comSarà l’incontro decisivo, quello che stabilirà il futuro del Napoli nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono pronti a parlarsi, in un meeting che prevedrà la presenza del direttore sportivo Giovanni Manna e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Le parti porranno le basi per la prossima annata partenopea.Basi che non daranno per scontata la presenza di Conte sulla panchina. Proprio l’incontro in programma permetterà di capire come si vorrà proseguire tra le parti. Una cosa è certa: il Napoli giocherà anche la Champions League e, se tutto dovesse andare secondo i piani, la Supercoppa Italiana. 🔗 Serieanews.com - Conte e De Laurentiis, scelta la data dell’incontro: quando si deciderà il futuro del Napoli Antonioe Aurelio Deavrebbero deciso laufficiale:siildele Delasiildel(LaPresse) – SerieANews.comSarà l’incontro decisivo, quello che stabilirà ildelnella prossima stagione. Aurelio Dee Antoniosono pronti a parlarsi, in un meeting che prevedrà la presenza del direttore sportivo Giovanni Manna e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Le parti porranno le basi per la prossima annata partenopea.Basi che non daranno per scontata la presenza disulla panchina. Proprio l’incontro in programma permetterà di capire come si vorrà proseguire tra le parti. Una cosa è certa: ilgiocherà anche la Champions League e, se tutto dovesse andare secondo i piani, la Supercoppa Italiana. 🔗 Serieanews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte verso l’addio? De Laurentiis avrebbe già il sostituto pronto: scelta fatta - Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli e, in caso di ufficialità, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente il sostituto per la panchina A poche ore dalla sfida contro il Monza, il focus principale in casa Napoli non è il campionato, ma il futuro di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha attirato l’attenzione su di sé e non sulla partita delle 18.00, per via delle sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. 🔗spazionapoli.it

Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo) - Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Repubblica) Antonio Corbo su Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro di Conte al Napoli: Scrive Corbo: La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. 🔗ilnapolista.it

Tutto il Napoli a cena, paga Edo De Laurentiis. Conte si diverte cantando ‘O Sarracino - Ieri sera Edoardo De Laurentiis ha organizzato una cena di squadra alla Tavernetta Colauri. Un evento per staccare un po’ la spina a cui era presente tutto lo staff di Conte. Nei video che circolano sui social network si vedono i giocatori e il tecnico salentino godersi il buon cibo campano, la musica e la nota comicità di Mariano Bruno. Il Napoli alla Tavernetta Colauri I colleghi di Pianeta Napoli mostrano su X come Mariano Bruno ha allentato la tensione del campionato con le sue battute. 🔗ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Caressa: “Il Napoli non ha già vinto, Conte lo sa. Perfetta una scelta di ADL”; Napoli, De Laurentiis: Turnover Conte? Condivido la scelta. Lezione di vita sportiva; Conte e il Napoli ai ferri corti: scelta fatta sul nuovo allenatore; Napoli, la scelta di Conte e la profezia infausta di De Laurentiis: con la Lazio è un flop. 🔗Approfondimenti da altre fonti

De Laurentiis dalle Maldive al Napoli: i dettagli del confronto con Conte - Il presidente e l'allenatore anticiperanno il vertice per pianificare i progetti della prossima stagione: cosa può succedere ... 🔗msn.com

Conte verso l’addio? De Laurentiis avrebbe già il sostituto pronto: scelta fatta - Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli e, in caso di ufficialità, Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente il sostituto per la panchina A poche ore dalla sfida contro il Monza, il focus principal ... 🔗informazione.it

De Laurentiis-Conte, una coppia per sognare - L’allenatore a Napoli, il presidente alle Maldive. Uniti in un virtuale abbraccio a distanza di 7200 chilometri dopo la vittoria sul Torino e il sorpasso sull’Inter. Sbaglia chi pensa ... 🔗ilmattino.it