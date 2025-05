Conte | Complimenti all’Inter non finti che dà lustro e gioia all’Italia

Conte in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli, partita del Via del Mare. Ovviamente non può mancare la domanda sulla lotta con l'Inter. Poi Complimenti alla Beneamata.SFIDA SNODO – Antonio Conte parla così della partita di domani: «Mancano 4 partite per tutti, sia per noi che per il Lecce non può essere la più importante dell'anno. Sarà importante per entrambe le squadre che hanno due obiettivi diversi».RESPONSABILITÀ – Sempre Conte: «Il senso di responsabilità lo abbiamo dal primo giorno, ho sempre detto e dichiarato di aver ricevuto prima di dare. Noi vogliamo regalare sempre emozioni al tifoso napoletano. L'obiettivo principe, di speranza, è stato raggiunto con 4 giornate di anticipo, ossia la Champions League. L'altro obiettivo, che ci eravamo prefissati era quello di dare fastidio, obiettivo centrato perché stiamo dando fastidio.

Conferenza stampa Conte: «Inter in semifinale di Champions? Bisogna fare i complimenti! Rafforza ancora di più il campionato che stiamo facendo…» Le parole del tecnico del Napoli Cosi Antonio Conte, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa pre sfida con il Monza. PRESSIONE- «Pressione? In che senso? Prima di tutto c'è da conquistare il piazzamento in Champions League, con un buon risultato possiamo centrare un traguardo prestigioso e non preventivabile a inizio anno.

Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all'Inter nell'estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E' successo l'impensabile, perché in verità la coesione con l'ambiente e con i giocatori è massima, e l'atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre.

Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell'ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia.

