Conte carica Napoli e il Napoli per Lecce | Corsa Scudetto un’opportunità viviamola senza ansia o paura

Alla vigilia della sfida contro il Lecce il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno, ribadendo la necessità di mantenere equilibrio, lucidità e spirito di gruppo a 360 minuti dalla fine di un campionato che gli azzurri guidano a +3.

Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare” - Napoli, Conte suona la carica: “Ora testa alta e 21 punti da conquistare”"> Il Napoli prepara la volata finale. A sette giornate dal termine, Antonio Conte ha radunato la squadra a Castel Volturno per rivivere e analizzare Bologna-Napoli, come racconta Pino Taormina su Il Mattino, puntando tutto su una parola d’ordine: alzare la testa, pensare a sé stessi e ignorare i commenti esterni. Conte ha ribadito ai suoi: «Gli unici commenti che contano devono essere i miei». 🔗napolipiu.com

Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao" - Scott McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato... 🔗calciomercato.com

Conte carica il Napoli: preparazione Intensa per la sfida con il Milan - Antonio Conte ha riunito l’intera rosa a Castel Volturno per iniziare la preparazione in vista della sfida cruciale contro il Milan 🔗pianetamilan.it

Conte suona la carica in vista del Lecce: “Giocarsi lo Scudetto sarà piacere e orgoglio” - Con parole cariche di grinta ed emozione, mister Conte ha presentato Lecce-Napoli in conferenza stampa. Una sfida delicatissima che per i partenopei potrà significare molto in chiave Scudetto ... 🔗internapoli.it

Conte suona la carica: spunta la frase detta ai suoi verso Napoli-Torino - Antonio Conte sprona il suo Napoli in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Torino: da Castel Volturno trapela la frase detta alla squadra in questi giorni. Mancano poco più ... 🔗informazione.it

Rampulla: “Conte come Lippi, la strategia per dare la carica” - Ha condiviso per 10 anni lo spogliatoio della Juve con Conte Michelangelo Rampulla. Ricorda quel “5 maggio” e vede tante analogie con ... 🔗ilnapolionline.com