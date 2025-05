Conte a Lecce dà fiducia a Rafa Marin il Napoli con il 4-3-3 e senza Raspadori Sportmediaset

Sportmediaset, il Napoli dovrebbe schierarsi a Lecce con il consueto 4-3-3 nonostante gli infortunati: Spinazzola esterno alto, Olivera nel solito ruolo di terzino e al centro della linea difensiva Rrahmani e Rafa Marin. Napoli-Lecce in programma domani alle ore 18 a Via del Mare. Giampaolo invece può contare sul ritorno di Krstovic dalla squalifica e dovrebbe tornare titolare.Le probabili di Lecce-Napoli: Rafa Marin titolareNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. ConteLecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. GiampaoloA Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky)A Sky Sport preparano l’avvicinamento del Napoli alla partita di Lecce. 🔗 Ilnapolista.it - Conte a Lecce dà fiducia a Rafa Marin, il Napoli con il 4-3-3 e senza Raspadori (Sportmediaset) Secondo le probabili formazioni stilate da, ildovrebbe schierarsi acon il consueto 4-3-3 nonostante gli infortunati: Spinazzola esterno alto, Olivera nel solito ruolo di terzino e al centro della linea difensiva Rrahmani ein programma domani alle ore 18 a Via del Mare. Giampaolo invece può contare sul ritorno di Krstovic dalla squalifica e dovrebbe tornare titolare.Le probabili dititolare(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All.(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. GiampaoloApotrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky)A Sky Sport preparano l’avvicinamento delalla partita di. 🔗 Ilnapolista.it

Secondo le probabili formazioni stilate da Sportmediaset, il Napoli dovrebbe schierarsi a Lecce con il consueto 4-3-3 nonostante gli infortunati: Spinazzola esterno alto, Olivera nel solito ruolo di terzino e al centro della linea difensiva Rrahmani e Rafa Marin. Napoli-Lecce in programma domani alle ore 18 a Via del Mare. Giampaolo invece può contare sul ritorno di Krstovic dalla squalifica e dovrebbe tornare titolare.

