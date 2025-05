Consiglio di sicurezza nazionale perfino Berlino si muove E Roma?

sicurezza nazionale. E presto anche l’unico senza un Consiglio per la sicurezza nazionale. Anche a Berlino, infatti, il governo si doterà di questo organismo incardinato nell’ufficio del capo dell’esecutivo. La decisione è stata annunciata a inizio aprile da Friedrich Merz, che la prossima settimana si insedierà come cancelliere tedesco dopo aver vinto le elezioni federali di febbraio guidando l’Unione CduCsu.Nell’accordo di coalizione con i socialdemocratici si parla anche della creazione di un?Nationaler Krisenstab?e di un?Nationales Lagezentrum?sempre nella cancelleria, per la gestione operativa delle crisi e l’elaborazione di un quadro situazionale unificato. Tutto ciò è previsto all’interno del capitolo sulla “Coerenza nella politica estera”, a dimostrazione della volontà del prossimo governo tedesco di lasciarsi alle spalle le ambiguità con Russia e Cina che hanno contraddistinto le esperienze di governo della conservatrice Angela Merkel e del socialdemocratico Olaf Scholz. 🔗 Formiche.net - Consiglio di sicurezza nazionale, perfino Berlino si muove. E Roma? L’Italia è l’unico Stato membro del G7 a non avere una strategia di. E presto anche l’unico senza unper la. Anche a, infatti, il governo si doterà di questo organismo incardinato nell’ufficio del capo dell’esecutivo. La decisione è stata annunciata a inizio aprile da Friedrich Merz, che la prossima settimana si insedierà come cancelliere tedesco dopo aver vinto le elezioni federali di febbraio guidando l’Unione CduCsu.Nell’accordo di coalizione con i socialdemocratici si parla anche della creazione di un?Nationaler Krisenstab?e di un?Nationales Lagezentrum?sempre nella cancelleria, per la gestione operativa delle crisi e l’elaborazione di un quadro situazionale unificato. Tutto ciò è previsto all’interno del capitolo sulla “Coerenza nella politica estera”, a dimostrazione della volontà del prossimo governo tedesco di lasciarsi alle spalle le ambiguità con Russia e Cina che hanno contraddistinto le esperienze di governo della conservatrice Angela Merkel e del socialdemocratico Olaf Scholz. 🔗 Formiche.net

Usa, Trump licenzia capo e vice dell'NSA Haugh e Noble, e 4 funzionari del consiglio di sicurezza nazionale su "spinta" dell'influencer Loomer: "Non fedeli al programma" - Donald Trump ha licenziato i vertici della NSA, Timothy Haugh e la sua vice Wendy Noble su spinta di Laura Loomer. Insieme a loro via anche altri quattro alti funzionari "non fedeli al programma" Il presidente Usa Donald Trump ha licenziato il capo e il vicecapo dell'NSA, Timothy Haugh e Wend

Blackout in Spagna, Re Felipe presiede Consiglio nazionale sicurezza con Sanchez - (Agenzia Vista) Spagna, 29 aprile 2025 Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Re Felipe V, si è riunito martedì al Palazzo della Moncloa in seguito al grave blackout che lunedì ha lasciato al buio l'intera penisola iberica. È la prima volta che il monarca presiede una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Nazionale al Palazzo della Moncloa. Il Presidente del Governo, Pedro Sánchez, ha riferito che il 99,95 per cento della domanda di energia è stata ripristinata.

Gli F-35 sono questione di sicurezza nazionale e credibilità internazionale. Parla Speranzon - "Il concetto di 'riarmo' genera una narrativa errata. L'Europa non si sta preparando a fare la guerra, ma a garantire la pace". Ne è convinto il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, membro della Commissione esteri/difesa che affida a Formiche.net una riflessione ampia che tocca i temi del Rearm Ue, del voto parlamentare per gli F-35, dei rapporti (anche italiani) con l'amministrazione americana in un'ottica costruens rispetto alle esigenze della nuova commissione europea.

