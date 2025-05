Consiglio Battista 35 anni gloriosi nell’Arma da Appuntato scelto

Appuntato scelto Qualifica Speciale Consiglio: 35 anni nell'Arma dei Carabinieri al Servizio dei CittadiniPer limiti di età, dopo 35 anni di onorato servizio, l'Appuntato scelto Qualifica Speciale Consiglio Battista, per tutti semplicemente Elio, ha lasciato l'Arma dei Carabinieri.Tutto ha avuto inizio nel lontano 1990, con l'ingresso alla Scuola Allievi Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa di Roma, dove ha frequentato il 92° corso.Nel giugno 1991 è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Carbognano (VT).Nel 1993 è passato al Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ronciglione (VT), dove si è distinto nel 1997 in un'importante operazione di servizio.Nel 2000 si è trasferito in Irpinia, al Nucleo Radiomobile di Montella, sotto il Comando Provinciale di Avellino, dove ha prestato servizio fino al 2003.

