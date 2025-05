Coni Antonella Attanasio confermata delegata provinciale

Antonella Attanasio è stata confermata nel ruolo di delegata provinciale del Coni. La nomina per il prossimo quadriennio è stata deliberata dalla giunta regionale presieduta da Enzo Falzone.Figura di primo piano dello sport locale, Attanasio ha alle spalle un lungo percorso iniziato come. 🔗 Agrigentonotizie.it - Coni, Antonella Attanasio confermata delegata provinciale è statanel ruolo didel. La nomina per il prossimo quadriennio è stata deliberata dalla giunta regionale presieduta da Enzo Falzone.Figura di primo piano dello sport locale,ha alle spalle un lungo percorso iniziato come. 🔗 Agrigentonotizie.it

