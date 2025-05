Conferiti dai soci nel 2024 oltre 77 milioni di litri di latte la cooperativa cresce | fatturato a 215 milioni di euro

soci della Centrale del latte di Cesena, appuntamento fondamentale e ricorrente per la cooperativa, che ha visto una partecipazione attiva e sentita da parte dei soci produttori. L’incontro, coordinato dal. 🔗 Cesenatoday.it - Conferiti dai soci nel 2024 oltre 7,7 milioni di litri di latte, la cooperativa cresce: fatturato a 21,5 milioni di euro Si è svolta nei giorni scorsi, allo stabilimento di Martorano, l’annuale assemblea deidella Centrale deldi Cesena, appuntamento fondamentale e ricorrente per la, che ha visto una partecipazione attiva e sentita da parte deiproduttori. L’incontro, coordinato dal. 🔗 Cesenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banco Bpm, ok dai soci con oltre il 99% dei voti favorevoli a bilancio 2024, distribuzione dividendi e piano buyback da €17 mln - L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banco BPM, con circa 2.690 Soci che detengono il 66,23% del capitale, ha approvato con oltre il 99% dei voti favorevoli bilancio 2024, distribuzione dividendi e piano buyback da €17 milioni per il 2025 Banco Bpm, ok dai soci con oltre il 99% dei voti favorevo 🔗ilgiornaleditalia.it

Premio letterario Emily 2024/2025: oltre 120 opere candidate contro la violenza - Lo scorso 15 aprile sono scaduti i termini per la partecipazione al premio letterario Emily "I mille volti della violenza", organizzato dall'associazione Emily Abruzzo in collaborazione con Unione nazionale vittime (Unavi) e con il patrocinio del Comune di Vasto. A circa dieci giorni dalla... 🔗chietitoday.it

Valtecne: nel 2024 ricavi di vendita oltre i 30 milioni di euro - Il consiglio di amministrazione di Valtecne S.p.A. società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Vittorio Mainetti, ha esaminato i ricavi di vendita al 31 dicembre 2024, non... 🔗sondriotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conferiti dai soci nel 2024 oltre 7,7 milioni di litri di latte, la cooperativa cresce: fatturato a 21,5 milioni di euro; Mele trentine, numeri positivi per Apofruit; S’insedia il nuovo cda della Compral Latte; Gruppo Mezzacorona, 120ª assemblea: fatturato a 212 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conferiti dai soci nel 2024 oltre 7,7 milioni di litri di latte, la cooperativa cresce: fatturato a 21,5 milioni di euro - Si è svolta nei giorni scorsi, allo stabilimento di Martorano, l’annuale assemblea dei soci della Centrale del Latte di Cesena, appuntamento fondamentale e ricorrente per la cooperativa ... 🔗cesenatoday.it

Hera, ok da soci a bilancio 2024 e dividendo di 15 centesimi per azione - L'assemblea degli azionisti di Hera, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio economico 2024 e la proposta del Consiglio ... 🔗teleborsa.it

Mele trentine, numeri positivi per Apofruit - Apofruit ha completato la liquidazione della campagna autunnale 2024 per le mele conferite dai soci dell’area trentina pari a 7.000 quintali. 🔗distribuzionemoderna.info