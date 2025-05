Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona | Ecco cosa dovremo fare a San Siro recuperiamo questi due giocatori

Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona, il tecnico dei gialloblù si è espresso davanti ai cronisti alla viglia del match di Serie A, le dichiarazioni Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona, vediamo alcune delle sue dichiarazioni alla vigilia della sfida che andrà in scena domani a San Siro. cosa ASPETTARSI DA Inter Verona – «Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di una prestazione negativa dopo 10 ottime. Il vantaggio è sicuramente ancora Interessante, che non ci mette però a riparo da tutto. Per essere tranquilli bisogna provare a vincere tutte le partite, per fare migliori dell’ultima contro il Cagliari. E’ venuta fuori una partita sbagliata, non dobbiamo complicarci la vita da soli con pensieri negativi. 🔗 Internews24.com - Conferenza stampa Zanetti pre Inter Verona: «Ecco cosa dovremo fare a San Siro, recuperiamo questi due giocatori» pre, il tecnico dei gialloblù si è espresso davanti ai cronisti alla viglia del match di Serie A, le dichiarazionipre, vediamo alcune delle sue dichiarazioni alla vigilia della sfida che andrà in scena domani a SanASPETTARSI DA– «Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di una prestazione negativa dopo 10 ottime. Il vantaggio è sicuramente ancoraessante, che non ci mette però a riparo da tutto. Per essere tranquilli bisogna provare a vincere tutte le partite, permigliori dell’ultima contro il Cagliari. E’ venuta fuori una partita sbagliata, non dobbiamo complicarci la vita da soli con pensieri negativi. 🔗 Internews24.com

