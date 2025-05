Conference League il Betis batte la Fiorentina 2-1 ma la qualificazione resta aperta

Fiorentina crede ancora nella rimonta contro il Betis in Conference LeagueIl Real Betis ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina nella semifinale di andata della UEFA Conference League, imponendosi 2-1 al Benito Villamarín. Nonostante il successo, la qualificazione resta aperta in vista del ritorno a Firenze.Betis-Fiorentina 2-1: la cronaca del matchLa partita si è sbloccata al 6° minuto grazie a Abdessamad Ezzalzouli, il cui tiro è stato confermato oltre la linea di porta dal VAR. Il raddoppio è arrivato al 64° minuto con un potente tiro al volo di Antony, in prestito dal Manchester United, che ha ricevuto elogi anche dai tifosi avversari.La Fiorentina ha accorciato le distanze al 73° minuto con Luca Ranieri, che ha sfruttato un cross basso per battere il portiere avversario. 🔗 Ranieri accorcia le distanze: lacrede ancora nella rimonta contro ilinIl Realha conquistato una vittoria importante contro lanella semifinale di andata della UEFA, imponendosi 2-1 al Benito Villamarín. Nonostante il successo, lain vista del ritorno a Firenze.2-1: la cronaca del matchLa partita si è sbloccata al 6° minuto grazie a Abdessamad Ezzalzouli, il cui tiro è stato confermato oltre la linea di porta dal VAR. Il raddoppio è arrivato al 64° minuto con un potente tiro al volo di Antony, in prestito dal Manchester United, che ha ricevuto elogi anche dai tifosi avversari.Laha accorciato le distanze al 73° minuto con Luca Ranieri, che ha sfruttato un cross basso perre il portiere avversario. 🔗 Puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Betis Siviglia 2-1 Fiorentina, Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League - In un incontro dall’andatura incalzante, Betis Siviglia ha prevalso sulla Fiorentina per 2-1, imponendosi nell’andata della semifinale di Conference League. Il vantaggio iniziale Il vantaggio spagnolo si è materializzato al sesto minuto grazie a Ezzalzouli, che ha colpito la traversa da breve distanza. Il rimbalzo anomalo della palla, che ha oltrepassato la linea prima di […] L'articolo Betis Siviglia 2-1 Fiorentina, Chelsea 4-1 contro Djurgarden in Conference League è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Conference League LIVE: in campo Betis e Panathinaikos, tocca all'Heidenheim - Torna la Conference League con l`andata dei playoff: alle 18 e 45 le prime 4 gare che saranno seguite da altrettante nello slot delle 21. In... 🔗calciomercato.com

Europa e Conference League, la Lazio in 9 espugna Plzen, la Roma all’ultimo batte l’Athletic Bilbao, cade la Fiorentina | VIDEO - L'andata degli ottavi di finale di Europa e Conference League ha visto diverse sorprese. Montagne russe per la Lazio che, con due uomini in meno, batte il Viktoria Plzen al 98°. La Roma ribalta l'Athletic Bilbao e vince una preziosissima partita. La Fiorentina, dopo un ottimo primo tempo, crolla ad Atene L'articolo Europa e Conference League, la Lazio in 9 espugna Plzen, la Roma all’ultimo batte l’Athletic Bilbao, cade la Fiorentina | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Real Betis vs Fiorentina | UEFA Conference League 2024/25; Conference League, la Fiorentina perde 2-1 in casa del Real Betis - Fiorentina sconfitta, ma il ritorno è tutto da giocare; Conference League, Betis-Fiorentina 2-1 nella semifinale d'andata: decisivo il ritorno al Franchi; Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale - Il Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nell'andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6' con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la pall ... 🔗msn.com

Real Betis-Fiorentina 2-1: Viola battuta di misura - Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Conference League 2024/2025 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro. 🔗it.uefa.com

Betis-Fiorentina 2-1: Viola sconfitti, ma la qualificazione resta aperta - Il Betis batte la Fiorentina 2-1 nell'andata della semifinale di Conference League. Gol di Ezzalzouli, Antony e Ranieri. Ritorno l'8 maggio a Firenze. 🔗lifestyleblog.it