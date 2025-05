Conegliano-Milano atto nono | semifinale di fuoco alla Final Four di Champions League

atto della stagione internazionale per club, la Final Four di Champions: sabato 3 maggio alle ore 15 italiane, la Antonio Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano e la Numia Milano si affrontano nella prima semiFinale della Champions League, riedizione della combattutissima SuperFinal del 2024 vinta dalle venete per 3-2 al termine di un match emozionante.Per la prima volta dal 2018 la Champions League torna al formato delle Final Four, con semiFinali sabato e Finali (per il primo e il terzo posto) domenica. Tre italiane al via, Conegliano, Milano e Scandicci, confermano il momento di massimo splendore del movimento nazionale anche a livello di club.Conegliano si presenta alla Final Four forte dell’ottavo Scudetto conquistato dieci giorni fa e con l’obiettivo dichiarato di aggiungere la terza Champions League alla propria bacheca. 🔗 Oasport.it - Conegliano-Milano, atto nono: semifinale di fuoco alla Final Four di Champions League Sarà la Ülker Sports Arena di Istanbul a ospitare l’ultimodella stagione internazionale per club, ladi: sabato 3 maggio alle ore 15 italiane, la Antonio Carraro Prosecco DOC Imocoe la Numiasi affrontano nella primadella, riedizione della combattutissima Superdel 2024 vinta dalle venete per 3-2 al termine di un match emozionante.Per la prima volta dal 2018 latorna al formato delle, con semii sabato ei (per il primo e il terzo posto) domenica. Tre italiane al via,e Scandicci, confermano il momento di massimo splendore del movimento nazionale anche a livello di club.si presentaforte dell’ottavo Scudetto conquistato dieci giorni fa e con l’obiettivo dichiarato di aggiungere la terzapropria bacheca. 🔗 Oasport.it

