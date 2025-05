Condotta scolastica arriva la stretta | bocciatura con 5 prove di cittadinanza con 6

Condotta scolastica e le sanzioni disciplinari nella scuola italiana. Le misure, presentate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, introducono criteri più rigorosi per la Condotta e nuove modalità . Condotta scolastica, arriva la stretta: bocciatura con 5, prove di cittadinanza con 6 Scuolalink. 🔗 Dopo l’approvazione della legge 150 del 2024, il governo ha varato due nuovi Decreti del Presidente della Repubblica che rivoluzionano il sistema di valutazione dellae le sanzioni disciplinari nella scuola italiana. Le misure, presentate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, introducono criteri più rigorosi per lae nuove modalità .lacon 5,dicon 6 Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

