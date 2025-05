Concorso del Comune di Roma 2025 l’annuncio | bando “a brevissimo”

Comune di Roma. L'assessore Bugarini: "È lo strumento di cui avevamo bisogno per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo". 🔗 Presentato il nuovo regolamento unico sui concorsi deldi. L'assessore Bugarini: "È lo strumento di cui avevamo bisogno per poter procedere con i concorsi che abbiamo annunciato nelle scorse settimane e che bandiremo a brevissimo". 🔗 Fanpage.it

Concorso “Art Bonus 2025”. Il Comune di San Giovanni di nuovo in lizza - Arezzo, 12 marzo 2025 – Per il secondo anno consecutivo, il Comune di San Giovanni Valdarno è stato selezionato per il prestigioso concorso Art Bonus 2025, grazie alla mostra “Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”. Il concorso, organizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro di istituzioni e mecenati che, attraverso questa misura fiscale, contribuiscono al recupero e alla promozione del patrimonio culturale italiano. 🔗lanazione.it

Forlimpopoli, prorogato il bando di concorso 2025 del Comune per l’assegnazione degli alloggi Erp - È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande relative al bando di concorso 2025 del Comune di Forlimpopoli per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La nuova data di scadenza è fissata al 12 maggio. L’allungamento dei termini è stato deciso dopo l’entrata... 🔗forlitoday.it

Concorso Comune Napoli 2025, 134 nuove assunzioni a tempo indeterminato: tutte le figure richieste - Il Comune di Napoli si prepara a bandire un nuovo concorso pubblico nel 2025. Il piano assunzioni prevede oltre 130 contratti a tempo indeterminato. Tutte le figure ricercate.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Una visione per Roma”, il concorso per progetti ‘visionari’: 130mila euro al vincitore - Il concorso lanciato dalla fondazione Roma REgeneration è patrocinato dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio ... 🔗fanpage.it

Concorsi Pubblici in scadenza a Maggio 2025 per 6000 assunzioni - Sono aperti numerosi e interessanti concorsi pubblici per i quali è possibile candidarsi. Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media. Scopriamo nel dettaglio i concorsi i ... 🔗ticonsiglio.com

Nuovo Concorso Ufficio del Processo 2025: Assunzioni per Assistenti e Funzionari anche per Diplomati - Scopri il nuovo Concorso Ufficio del Processo 2025: posti disponibili per Assistenti e Funzionari, anche con diploma. Tutti i dettagli su ... 🔗younipa.it